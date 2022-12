„Paket aufgerissen und durchwühlt“: DPD-Kundin stinksauer nach Lieferung

Von: Raffaela Maas

Eine DPD-Kundin konnte es kaum fassen, als sie ihr Paket erhielt und bemerkte, in welchem unmöglichen Zustand es geliefert wurde. Sie beschwerte sich prompt auf Twitter.

München - Besonders zur Weihnachtszeit haben Paketzusteller alle Hände voll zu tun. Tagtäglich werden gerade unzählige Pakete verschickt und geliefert. Oft läuft alles glatt, doch in diesem geschäftigen Treiben ist es nicht überraschend, dass bei der Lieferung dann auch mal etwas schiefgehen kann. Ob ungünstig gewählte Paket-Ablageorte oder unleserliche Botschaften auf Abholscheinen - Kunden von DHL, DPD, Hermes und Co. sorgen mit ihren Erfahrungen immer wieder für Aufsehen im Netz. So auch eine DPD-Kundin, die mit dem Zustand ihres Pakets alles andere als zufrieden war.

DPD-Paket kommt „aufgerissen und durchwühlt“ an

Die DPD-Kundin teilte auf Twitter den Anblick ihres Pakets, das in einem scheinbar katastrophalen Zustand geliefert worden ist. „Wie schön, wenn man Pakete aufgerissen und durchwühlt erhält. Danke DPD für diesen tollen Service!“, schrieb die Kundin in ihrem Beitrag auf der Plattform. „WTF“, wunderte sich auch eine andere Twitter-Nutzerin im Kommentarbereich unter dem Beitrag. Wie genau es dazu kam, dass das Paket aufgerissen geliefert wurde und ob tatsächlich ein DPD-Mitarbeiter für diesen fragwürdigen Zustand der Lieferung verantwortlich ist, lässt sich dabei nicht sagen.

DPD entschuldigt sich bei Kundin

„Hallo, bitte entschuldige“, schrieb ein für den Twitter Account zuständiger Mitarbeiter des Unternehmens und fragte direkt nach, ob der Inhalt des Pakets noch vorhanden sei. Um den Vorfall klären zu können, wurde die Kundin außerdem gebeten, ihre Paketnummer und Postleitzahl per Privatnachricht zu senden. Immerhin war der Inhalt des Pakets noch vorhanden, wie die Kundin in einer Antwort auf den Kommentar verriet: „Der Inhalt war wohl zu meinem Glück nicht attraktiv genug zum Entwenden.“

Ähnlich erging es auch einer anderen DHL-Kundin, deren Paket aufgerissen bei ihr ankam und auch eine weitere Zustellung von DHL sorgte zuletzt für Ärger bei einem Kunden. Sein Paket mit Kinder-Spielzeug war völlig zerfetzt und war außerdem komplett mit Glühwein durchtränkt. Der Kunde teilte sein Erlebnis auf Facebook und erhielt sogleich eine Antwort. (rrm)