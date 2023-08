Rewe-Kunde öffnet Tiefkühlpizza und traut seinen Augen kaum: „Epic Win“

Von: Karolin Schäfer

Beim Öffnen einer Tiefkühlpizza staunt ein Rewe-Kunde nicht schlecht. Er schießt kurzerhand ein Foto und veröffentlicht es bei Twitter.

München – Kunden erleben immer wieder Überraschungen im Supermarkt oder Discounter. Einige Entdeckungen schaffen es sogar ins Internet. So sorgten zuletzt verschollene Einkaufswagen bei Penny und Lidl für Aufsehen. Jetzt machte ein Rewe-Kunde einen ungewöhnlichen Fund und teilte ihn prompt bei Twitter.

Rewe-Kunde staunt bei Tiefkühlpizza: „Hahaahabajajaha“

Eigentlich wollte es sich der Kunde mit einem schnellen Essen gemütlich machen. Seine Wahl fiel in einem Rewe-Markt auf eine Tiefkühlpizza. Zu Hause angekommen, öffnete er die Verpackung aus Pappe und dürfte sich gleich doppelt gefreut haben.

Statt einer Pizza befanden sich gleich zwei Tiefkühlpizzen darin. „Hahaahabajajaha, ich geh zu Rewe, hol mir ne TK-Pizza, da sind einfach fälschlicherweise 2 drin“, schrieb der Kunde bei Twitter. Dazu veröffentlichte er ein Foto seiner Entdeckung.

Doch damit nicht genug: Offenbar war die Pizza auch noch im Angebot. Der Kauf im Supermarkt hat sich für den Rewe-Kunden mit der zweiten Pizza also nicht nur preislich gelohnt. „EPIC WIN“, freute sich der Kunde beim Kurznachrichtendienst.

Rewe-Kunde entdeckt zweite Tiefkühlpizza in Verpackung: „Man hats direkt gefühlt“

Dass etwas mit der Verpackung nicht stimmte, sei dem Kunden bereits vorher aufgefallen. „Man hat‘s direkt gefühlt, dass der Karton komplett full war, war schon skeptisch“, schrieb er. Bei dem Produkt soll es sich um eine Wagner Steinofenpizza gehandelt haben. „Danke, dass ihr ne extra Portion gegönnt habt!“, bedankte sich der Rewe-Kunde.

Doch nicht nur der Kunde staunte nicht schlecht, auch die Twitter-Community reagierte begeistert. „Der Tag wäre ganz vorn im Rennen um den besten Tag meines Lebens“, kommentierte eine Nutzerin unter dem Beitrag. „Bruder hat Leben gespielt und gewonnen!“, meinte ein anderer.

Twitter-Community schmunzelt über zweite Pizza: „Ab jetzt immer mit Waage zu Rewe“

So viel Glück hatten aber offenbar nicht alle. „Bei mir war keine drin, frech“, hieß es seitens eines Nutzers. Gewappnet für den nächsten Supermarkteinkauf will dagegen ein anderer sein. „Ab jetzt immer mit Waage zu Rewe“, scherzte er. Der Fund bei Rewe dürfte aber die Ausnahme bilden, da Prozesse in der Lebensmittelindustrie in der Regel streng überwacht werden.

