„Werde Sie verklagen“: Hausbewohner schreibt Wut-Zettel an Postboten

Von: Alina Schröder

Die Art der Post-Zustellung stößt einem Hausbewohner sauer auf. Damit sich etwas ändert, soll ein Zettel inklusive einer Drohung helfen. Dieser wird heiß diskutiert.

München – Die Zustellung von Paketlieferanten und der Post lassen oft zu Wünschen übrig, wie Erfahrungen von Kunden zeigen. Mal kommen Sendungen komplett zerstört an oder sie werden einfach in den Briefkasten gequetscht. Hin und wieder wählen Zusteller auch einen besonders kreativen, aber auch fragwürdigen Ort zum Ablegen des Pakets – in diesem Fall einen Aschenbecher. Beim Anblick der Post im Hausflur platzte einem Bewohner jetzt der Kragen. Er hinterließ kurzerhand einen Zettel mit einer deutlichen Ansage.

„Werde Sie verklagen“: Hausbewohner wütet über Post-Zustellung

Der Schnappschuss des besagten Aushangs wurde auf Instagram geteilt und heimste mehr als 900 Likes ein (Stand: 10. Dezember). Die an den Briefträger oder die Briefträgerin gerichtete, klare Botschaft darin: „Die Post gehört nicht in den Zeitungsschlitz, sondern in die Briefkästen.“ Eigentlich logisch.

Doch offenbar haben wir es hier mit einem Wiederholungstäter oder einer Wiederholungstäterin zu tun, der die Briefkästen im Treppenhaus ignoriert. Denn: „Sollte es nochmal vorkommen, dass Sie die Post einfach nur durch den Zeitungsschlitz werfen, sodass sie im Treppenhaus auf dem Boden landen und jeder dran kann, werde ich Sie verklagen. Es besteht immer noch das Briefgeheimnis und Sie halten sich nicht daran“, heißt es weiter.

Zur besseren Verständlichkeit fügte der Verfasser noch ein Bild hinzu. Darauf zu sehen: Hände, die einen Brief durch den Schlitz eines Briefkastens befördern. Jetzt dürfte alles klar sein.

Zettel an Briefträger sorgt für gemischte Reaktionen – „Alman move Level 10000“

Doch nicht alle unterstützen diesen Aushang. Die Reaktionen, auf den ziemlich wütend verfassten und belehrenden Zettel sind gemischt. Einige Nutzer finden die Aktion absolut übertrieben. „Der Ton macht die Musik“ und „hätte gerne mal die Sorgen dieser Leute“ sind nur zwei der kritisierenden Kommentare. Handelt es sich hierbei um ein wahres Problem oder ist es doch nur typisch deutsch? Ein anderer User ist sich, was das angeht, sicher: „Alman move Level 10000“, ist sein Urteil.

Aber es findet sich auch Zuspruch unter dem Post. „Ganz ehrlich? Kann ich zu 100 Prozent verstehen!!!“ und „Wo sie recht hat, hat sie recht“, heißt es etwa. Andere nutzen direkt die Gelegenheit, um von ihren eigenen Post-Zustellungs-Erlebnissen zu berichten. Darunter: „Ich bekomm oft die Post der Nachbarn in meinem Briefkasten reingeschmissen“ und „Bei uns werden Briefe manchmal unten durch die Treppenhaustüre geschoben..geht gar nicht.“ Bleibt zu Hoffen, dass eine Klage in diesem Fall noch rechtzeitig abgewendet und die Briefe ihren richtigen Weg gefunden haben: in die Briefkästen – und nicht auf den Fußboden.

