Die 8 besten Tipps für Ihren Handy-Akku, damit die Batterie länger durchhält

Von: Jörg Heinrich

Teilen

Sommer, Sonne, Strandparty - aber der Tod für den Handy-Akku ist vorprogrammiert! © MM

Wer dauernd Vollgas fährt, verbraucht vor allem viel Sprit. Beim Handy-Akku ist es nicht anders. Doch mit einigen Tipps lässt sich hier Energie sparen und die Laufzeit verlängern.

Seit dem Start des ersten iPhone 2007 haben Smartphones in fast allen Bereichen enorm zugelegt – außer beim Akku. Hier fressen immer größere Bildschirme und schnellere Prozessoren jeden Fortschritt auf. Und so gilt meistens noch: Am Abend muss das Handy an die Steckdose. Die tz liefert die acht besten Tipps, wie Ihr Handy – oder auch Tablet – länger durchhält, und wie der Akku fit bleibt.

Tipps für mehr Akku-Laufzeit: Bildschirm-Einstellungen

Das Display ist der größte Energieverbraucher am Handy. Bei normalem Licht genügen 40 Prozent Helligkeit in den Einstellungen. Wer im Anzeige-Menü die automatische Sperre bei Inaktivität nicht erst nach ein oder zwei Minuten aktiviert, sondern bereits nach 30 Sekunden, kommt mit dem Akku besser durch den Tag. Und der dunkle Anzeigemodus spart gerade bei OLED-Bildschirmen Strom.

Tipps für mehr Akku-Laufzeit: Funktionen deaktivieren

Der Immer-an-Bildschirm („Always on“), mit dem aktuelle iPhones und Androids jederzeit die Uhr oder Nachrichten anzeigen, bringt nicht viel, und er kostet Akku-Laufzeit. Am besten abschalten! Das gilt auch für WLAN, Bluetooth, 5G und GPS, wenn sie nicht gebraucht werden. Vor allem die Ortungsfunktion ist ein Stromdieb.

Für mehr Akku-Laufzeit: Achtung bei Apps

Programme, die im Hintergrund laufen, können trotzdem Strom ziehen. Das gilt vor allem für WhatsApp, Facebook und Instagram, die auch dann Daten sammeln, wenn sie nicht zu sehen sind. Deshalb sollten Nutzer ihre Apps beim Verlassen nicht nur schließen, sondern komplett beenden. Das klappt am iPhone mit dem Ein-Finger-Wisch nach oben und bei Android meist mit dem langen Drücken des Home-Knopfs.

Gefahr für den Handy-Akku bei Hitze & Kälte

Temperaturen unter null Grad und über 35 Grad sind Gift für die chemischen Prozesse im Akku. Davor sollten Handys unbedingt bewahrt werden - bei Kälte in einer Innentasche direkt am Körper, bei Hitze in einer Tasche im Schatten!

Den Handy-Akku richtig aufladen

Im Ladebereich zwischen 20 und 80 Prozent fühlen sich die Akkus am wohlsten und bleiben am längsten fit. Noch besser sind 30 bis 70 Prozent. Das bedeutet: Das Handy sollte auf keinen Fall komplett leerlaufen - aber auch nicht auf 100 Prozent geladen werden. Jo-Jo-Laden von 0 auf 100 und dann wieder zurück ist Gift für die Batterie. Spätestens bei 20 Prozent Akku sollte das Gerät ans Netz. Und es darf auch bei 40 oder 50 Prozent jederzeit kurz an die Steckdose. Denn kurze Ladezyklen sind ideal.

Die 80-Prozent-Option verlängert Akku-Lebensdauer

Aktuelle Smartphones bieten die Möglichkeit, dass sie immer nur bis 80 Prozent geladen werden. Dieser Ladeschutz verlängert die Akku-Lebensdauer enorm. Beim iPhone findet sich das „optimierte Laden“ ab iOS 13 in den Batterie-Einstellungen. Auch aktuelle Androids bieten das Schon-Laden an, meist im Batterie-Menü.

Handy-Akku laden mit dem richtigen Zubehör

Am besten lädt ein Handy mit dem Kabel und dem Netzteil, das der Hersteller mitgeliefert hat. Denn sie sind für das Gerät optimiert. Alte Netzteile, die noch herumliegen, sind oft gar nicht für moderne Lithium-Ionen-Akkus gedacht. Sie können durch unpassende Elektronik Schäden verursachen, ebenso wie ausgeleierte Kabel. Wenn wie bei Apple oder Samsung kein Stecker mehr in der Packung liegt, sollten sich Käufer erkundigen, mit wie viel Watt ihr Handy laden kann. Beim iPhone 14 sind es maximal 25 Watt, beim Samsung Galaxy S23 Plus/Ultra sogar bis zu 45 Watt. Es lohnt sich, ein entsprechendes Netzteil zu kaufen. Bei Apple kostet ein 30-Watt-Stecker 45 Euro. Von anderen Herstellern gibt es so ein Zubehör schon um die 15 Euro. Damit lädt ein aktuelles iPhone rund fünfmal schneller als mit Apples altem 5-Watt-Netzteil.

Gefahr für den Handy-Akku beim Schnellladen!

Viele Hersteller werben mit einer Schnelllade-Funktion. Das Realme GT Neo 3 aus China soll sich mit 150 Watt innerhalb von 17 Minuten aufladen lassen. Doch generell belastet schnelleres Laden, bei dem mehr Wärme entsteht, die Batterie-Chemie. Wer zwischendurch dringend und schnell Strom braucht, kann ein stärkeres Netzteil verwenden. Gerade beim Laden über Nacht ist es aber ideal, wenn sich der Akku mit einem Standard-Stecker ganz gemächlich füllt.

6 Dinge, die Bill Gates vor 20 Jahren vorausgesagt hat - und die sich bewahrheitet haben Fotostrecke ansehen

Wie viel Strom braucht mein Handy eigentlich?

Wer sich wegen der hohen Strompreise auch Gedanken um sein Smartphone macht, kann sich entspannen. Denn dafür, dass unsere Handys im Alltag so eine Riesenrolle spielen, ist das Aufladen erstaunlich günstig. Die Geräte sind tatsächlich extrem effizient. Die Kosten für eine Ladung hängen dabei von drei Faktoren ab - vom Strompreis, von der Größe des Akkus und vom Wirkungsgrad beim Aufladen. Dieser liegt laut Ökotest bei circa 80 Prozent.

Um eine Wattstunde (Wh) ins Handy zu bekommen, müssen deshalb rund 1,25 Wh aus der Steckdose fließen. Den Akku eines iPhone 14 mit seinen 12,68 Wh komplett zu füllen, kostet bei 40 Cent pro kWh Strom also nur 0,63 Cent. Auch bei noch größeren Akkus wird 1 Cent pro kompletter Aufladung kaum überschritten. Selbst wer sein Smartphone jeden Tag lädt, zahlt dafür unter fünf Euro im Jahr. Zumindest beim Stromverbrauch ist das Handy ein billiges Vergnügen.