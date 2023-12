Kaufland-Kunden lösen mit Lob bemerkenswerte Lautsprecher-Durchsage aus

Von: Armin T. Linder

Drucken Teilen

Eine herzerwärmende kleine Begebenheit ereignete sich in eine Kaufland-Filiale: Ein Lob ans Team führte zu einer spontanen Durchsage.

München - Einkaufen kurz vor Weihnachten! Die einen machen es bewusst, weil sie eben Zeit haben und gute Nerven. Andere können nicht anders, etwa weil sie in der Gastronomie tätig sind. Einige Kunden berichten in den sozialen Medien von vollen Supermärkten. Klar, der Heiligabend fällt auf einen Sonntag, da gibt es nicht die volle Auswahl an Optionen.

Kaufland-Kunden verteilen Lob – und hören danach Durchsage

Von einer bemerkenswerten kleinen Aktion berichtet nun das Team der Bauernstube Oederan, einem Bistro in Oederan (Sachsen), bei Facebook: „Als wir heute im Kaufland waren, haben wir am Eingang mal ein Danke an die fleißigen Mitarbeiter ausgesprochen“, heißt es. Offensichtlich nichts, womit man dort gerechnet hätte. „Die Mitarbeiterin war so überrascht, dass mal einer die Arbeit in der Adventszeit lobt!“ Schließlich haben die Angestellten im Einzelhandel alle Hände voll zu tun – und müssen sich auch noch immer wieder mit nervigen Kunden-Sprüchen herumschlagen.

Die Aktion habe sich in der Kaufland-Filiale am Bebelplatz in Freiberg ereignet, erklärt das Team der Bauernstube auf Anfrage unserer Redaktion. Die komplette Begebenheit ist zwar im Detail nicht zu verifizieren, die Schilderung klingt aber authentisch. Was dann passierte, ist sogar durch ein Video dokumentiert: Die Kaufland-Angestellte entschloss sich offenbar spontan, das Lob via Lautsprecher-Durchsage ans ganze Team weiterzugeben. Auf dass alle es hören, Kunden wie Kollegen. „Sie hat es gleich durch den Lautsprecher an alle Mitarbeiter durchgesagt!“, so der Facebook-Post. Auch wenn man die Worte nur mit sehr guten Ohren aus dem zehnsekündigen Clip heraushören kann.

„Aber es betrifft nicht nur das Kaufland!!“, heißt es weiter. Die Filiale, in der es zu der Durchsage kam, ist übrigens nicht angegeben, zu den nächstgelegenen zählt der Markt in Frankenberg. Glücklicherweise denken in diesen Tagen viele an ihre Mitmenschen: seien es die Kunden von Paketdiensten, die in den sozialen Medien von Geschenken an die fleißigen Zusteller von DHL & Co. berichten. Oder auch der Promi, der einem ganzen ICE-Bordrestaurant die Rechnung zahlte und sich dann aus dem Staub machte. Eine ganz besondere Überraschung gab es für einen Kaufland-Kunden kurz vor Weihnachten: Er entdeckte eine „3“ auf seiner Käsescheibe. (lin)