Gebühren für Verkäufer: Was sich bei Ebay ab März ändert

Online-Händler boomen, doch mit Amazon kann Ebay nicht mithalten. Eine Initiative aus Deutschland soll die Plattform ab sofort attraktiver machen.

Kassel – Bequemes Shopping von Zuhause und eine große Auswahl an Angeboten – das ist es, was die meisten Nutzenden an Online-Shops schätzen. Doch während einige Online-Händler wie Amazon boomen, fällt Ebay immer weiter zurück. Daher setzt der Konzern nun auf eine Neuerung, die Initiative kommt aus Deutschland.

Die Online-Handelsplattform Ebay macht in Deutschland künftig alle privaten Verkäufe kostenlos. Mit dem Wegfall der Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen beseitige man die größte Hürde, die Verbraucherinnen und Verbraucher bislang beim Verkaufen über Ebay gesehen haben, erklärte das Unternehmen. Die Regelung gilt bereits ab 1. März 2023 und ist zeitlich unbefristet, allerdings auf Deutschland beschränkt. Das geht aus einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur (dpa) hervor.

Ebay will attraktiver werden und schafft Gebühren für Verkäufer ab

Bislang müssen Verkäuferinnen und Verkäufer rund elf Prozent ihrer Erlöse als Provision an Ebay abtreten. Dazu kommen 35 Cent als Einstellgebühr. Die Befreiung von Gebühren und Provisionen gilt jedoch nur für private Verkäuferinnen und Verkäufer. An den Kosten für gewerblich Nutzende ändert sich nicht, berichtet hna.de.

Änderung bei Ebay Deutschland Was? Angebotsgebühren und Verkaufsprovisionen entfallen Wann? Ab 1. März 2023 Wer? Regelung gilt nur für private Verkäufer Wo? Deutschland

Das Unternehmen verspreche sich mit dem Wegfall der Gebühren für den privaten Verkauf einen Anreiz des Marktplatz-Geschäftes: „Wir sehen, dass die privaten Verkäufer auch als Käufer viel aktiver sind. Diejenigen, die über Ebay verkaufen, shoppen auch doppelt so viel wie die Käufer, die nur einkaufen“, erklärte der Geschäftsführer von Ebay Deutschland, Oliver Klinck. Somit werde auch die Vielfalt des Angebots bei Ebay Deutschland erweitert.

Änderung bei Ebay: Energiekrise, Inflation und Corona kurbeln privaten Verkauf an

Die Initiative passe laut Klinck auch zu den aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie der Energiekrise, Inflation und der Corona-Pandemie. Es gebe einen großen Bedarf an zusätzlichen Einnahmen für die Verbrauchenden, was den privaten Verkauf ankurbelt.

+ Ebay wird in Deutschland vom 1. März 2023 an keine Gebühren mehr von privaten Verkäufern verlangen, um das Geschäft auf der Plattform insgesamt anzukurbeln. © Christoph Dernbach/dpa

Erst kürzlich gab es eine Änderung für Online-Händler. Ein Gesetzesentwurf, der zum 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, besagt, dass Online-Portale wie Ebay künftig ihre Verkaufenden dem Finanzamt melden müssen. Ein weiteres Problem stellt die ständige Verwechslung der Handelsplattform Ebay mit dem Schnäppchenportal Ebay Kleinanzeigen dar. Das wird sich allerdings im kommenden Jahr ändern. Bis zum Jahr 2024 wird Ebay Kleinanzeigen den Namensteil Ebay streichen und unter der Marke „Kleinanzeigen.de“ auftreten. (hg/dpa)

Rubriklistenbild: © Christoph Dernbach/dpa