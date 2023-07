Weil Kontrollen versagen: Kinderspielzeug voller „gesundheitsschädlicher Chemikalien“

Von: Ulrike Hagen

Online gekauftes Spielzeug stellt eine hohe Gesundheitsgefahr für Kinder dar, warnt der BUND und fordert dringend Maßnahmen zur Kontrolle des Online-Handels.

Berlin – Online gekauftes Kinderspielzeug stellt eine potenzielle, ernste Gesundheitsgefahr für Kinder dar, warnt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). In den meist in China hergestellten Produkten stecken oft verbotene Chemikalien wie Plastikweichmacher, krebserregende Nitrosamine und Bisphenol A, das sogar schon in Dosentomaten nachgewiesen wurde, in hohen Konzentrationen. Ein aktuelles Rechtsgutachten des BUND in Verbindung mit einer Marktrecherche zeigt, dass die bestehenden Gesetze nicht mit dem boomenden Online-Handel Schritt halten kann.

BUND warnt: Kinderspielzeug steckt voller Schadstoffe, weil Kontrollen versagen. (Symbolbild) © Imago/Blickwinkel

Weil Kontrollen versagen: Kinderspielzeug voller „gesundheitsschädlicher Chemikalien“

Europäische Überwachungsbehörden haben im vergangenen Jahr über 200 solcher Spielzeuge gemeldet, die gefährliche Chemikalien enthielten. Neben Weichmachern wurden auch andere Schadstoffe wie Bor, das zu den krebserregenden Nitrosaminen gehört, die auch in Hundespielzeug gefunden wurden, Bisphenol A und das langlebige „Altgift“ TBT in der EU gefunden. Vor allem Puppen, Spielzeugschleim und aufblasbares Spielzeug enthielten die schädlichen Substanzen.

Woran erkenne ich Spielzeug mit Schadstoffen?

Das Fehlen von einem Prüfsiegel , dem GS-Zeichen („geprüfte Sicherheit“)

Unangenehmer oder auffälliger Geruch

Scharfe Pressnähte oder scharfe Ecken und Kanten

Fehler in der Verarbeitung, z. B. bei Nähten, Bedruckung oder Lackierung

Materialien, die beim Reiben abfärben, wie bunte Schleifen

Fasern oder Füllungen , die sich aus dem Fell oder dem Inneren von Stofftieren ziehen lassen

Quelle: Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen

„Schadstoffe gelangen in die Körper unserer Kinder“: BUND fordert Überwachungsmaßnahmen

„Es gibt Spielzeug, das große Mengen gesundheitsschädlicher Chemikalien enthält. Der Internethandel wird leider noch nicht vergleichbar mit dem stationären Handel überprüft. Und so können Schadstoffe in die Körper unserer Kinder gelangen“, erklärt BUND-Geschäftsführerin Antje von Broock. „Es liegt in der Verantwortung der EU und der Bundesregierung, auch die Kleinsten zu schützen. Die geltenden Gesetze sind nicht ausreichend auf die digitale Welt ausgerichtet.“ Der BUND fordert darum „schnelle Maßnahmen für eine effektive nationale Marktüberwachungsstrategie.“

Das Kompetenzwirrwarr zulasten der menschlichen Gesundheit kann so nicht weitergehen. Wir brauchen klare gesetzliche Vorgaben für Produktkontrollen und Sanktionen.

BUND kritisiert mangelnde Koordination der Überwachungsbehörden

Das Rechtsgutachten des BUND zeigt auch auf, dass sich die verschiedenen Überwachungsbehörden auf Länderebene in Deutschland nicht ausreichend abstimmen. Es fehlten klare gesetzliche Vorgaben für Kontrollen und Sanktionen. Behörden verfügten außerdem nicht über die notwendige Ausstattung, um Online-Plattformen in die Verantwortung nehmen zu können.

Von Broock: „Das Kompetenzwirrwarr zulasten der menschlichen Gesundheit kann so nicht weitergehen. Wir brauchen klare gesetzliche Vorgaben für Produktkontrollen und Sanktionen, die Ausstattung der Überwachungsbehörden mit den notwendigen Mitteln und landesübergreifende Zusammenarbeit.“

Amazon, Ebay oder Alibaba bewegen sich in einem rechtlichen Freiraum, wo sie die Verantwortung für die Einhaltung von Schutzvorschriften ganz legal umgehen können.

30 Prozent Zunahme von chemieverseuchten Produkten im EU-Schnellwarnsystem

In den letzten Jahren wurden von der Europäischen Chemikalienbehörde (ECHA) wiederholt Verstöße gegen das EU-Chemikalienrecht im Online-Handel festgestellt. 2021 ergaben Proben der ECHA, dass die Mehrheit der online gehandelten Produkte gegen die Vorgaben verstieß. Und dabei sind „nur“ die bei Stichproben ermittelten Produkte erfasst. Wie hoch die tatsächliche Zahl ist, kann man nur ahnen. Eine Auswertung des EU-Schnellwarnsystems für unsichere und gefährliche Produkte, „EU Safety Gate“ ergab: Die Zahl der gemeldeten Produkte, die verbotene Chemikalien enthalten, ist in den letzten vier Jahren um 30 Prozent gestiegen.

„Rechtsfreier Raum“: Verstöße gegen EU-Recht außer Kontrolle

Besonders besorgniserregend sei der Blick auf Dienstleister wie Amazon, Alibaba, oder Ebay, wo gerade vor einer dreisten Betrugsmasche gewarnt wird. Antje von Broock, Geschäftsführerin des BUND, betont, dass die EU und die Bundesregierung sehr wohl darüber informiert sind, dass die Verstöße gegen das EU-Recht im Online-Handel weitgehend außer Kontrolle geraten sind: „Es ist offensichtlich so, dass über diese Handelsriesen derzeit alles, sogar gefährliches Spielzeug, auf den Markt geworfen werden kann, weil niemand ernsthafte Konsequenzen zu fürchten hat. Um das zu beenden, brauchen wir dringend Maßnahmen, die eine effektive Kontrolle des Online-Handels gewährleisten können.“