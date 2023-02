„Ich bin vom Finanzamt!“ eBay-Kleinanzeigen-Käufer droht Anbieter – und wird von diesem ordentlich belehrt

Auf eBay Kleinanzeigen entwickelte sich dieser Chatverlauf um ein iPhone-6S-Angebot. © David Moir/dpa/Scrennshot/Reddit.com

Bei eBay Kleinanzeigen werden sich Anbieter und Interessenten nicht immer einig. Ein potenzieller Käufer versuchte es mit Druck, der Verkäufer konterte.

München – Wer daheim noch etwas herumliegen hat, was nicht mehr benutzt wird, kann dies zum Kauf anbieten. Vielleicht lässt sich noch etwas Geld rausschlagen. Eine der bekanntesten Plattformen, auf denen man in solchen Fällen Dinge verkaufen kann, ist eBay Kleinanzeigen.

Ab und an trifft man dort auch großzügige Menschen: Ein eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer versüßte bei einem Auto-Deal einer Familie den Tag – „weil Sie so sympathisch waren“. Dagegen verlief eine Kontaktaufnahme zwischen einem anderen Anbieter und seinem potenziellen Käufer deutlich weniger harmonisch.

eBay-Kleinanzeigen-Käufer droht Anbieter mit Finanzamt – der kontert mit Expertenwissen

Auf Reddit veröffentlichte ein User am 11. Februar 2023 einen Screenshot, der einen eBay-Kleinanzeigen-Chatverlauf zwischen Verkäufer und Interessent zeigt. Ob dieser echt ist oder es sich um einen Fake handelt, ist unklar. Der Screenshot wirkt aber echt und es gibt keinen offensichtlichen Grund, an der Echtheit zu zweifeln. Der eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer bot ein weißes iPhone 6S mit 64GB Speicher an. Von wann das Angebot stammt, lässt sich nicht genau feststellen. Das besagte iPhone-Modell wurde 2015 für damals 849 Euro auf den Markt gebracht. Bis 2022 wurde das Gerät immerhin noch mit einem iOS-Update versorgt. Der Preis des gebrauchten 2015er-iPhones dürfte trotzdem deutlich nach unten gegangen sein.

Doch offenbar nicht so sehr, wie sich ein Kaufinteressent das ausmalte. „Hey! Würde es dür 60 abholen kommen :) Lg“, schrieb er samt Tippfehler beim Wort „für“ zunächst freundlich an den Anbieter. Der fühlte sich offenbar eher veralbert ob des niedrigen Preises. In äußerst ironischem Tonfall antwortete der eBay-Kleinanzeigen-Verkäufer: „Hallo, danke für das großzügige Angebot. Danke, aber nein danke! Lg.“

Damit hatte er den Kaufinteressenten wohl ziemlich verärgert. Der holte zum Gegenschlag aus – samt ultimativer Drohung: „Sie verkaufen hier, ohne Steuern zu zahlen!!!!! Ich bin vom Finanzsamt!“ Ob der erneute Schreibfehler, diesmal beim Wort „Finanzamt“, nur den Emotionen geschuldet oder anders zu begründen war, lässt sich nur mutmaßen. Eindruck machte die Drohung aber nicht.

Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen klärt wütenden Interessenten auf – „Habe natürlich gerne ausgeholfen“

Der Verkäufer des iPhones ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und belehrte den aufgebrachten Kaufinteressenten. „Super, dann wissen Sie mit Sicherheit auch, dass Privatverkäufe von alltagsüblichen Gegenständen steuerfrei zu verkaufen sind, bzw. es bei nicht alltäglichen Gegenständen eine steuerfreie Grenze von 600 Euro gibt“, klärte er den Kaufinteressenten auf. „Falls Sie das nicht wussten, habe ich natürlich gerne ausgeholfen! Einen schönen Tag noch“, ergänzte der Anbieter sarkastisch.

Ob der Interessent auf diesen Konter noch eine Antwort hatte, zeigte der Screenshot nicht. Bei reddit reagierten die User derweil amüsiert.

Reddit-User fragen sich: „Welche Reaktion erwarten solche Leute denn dann eigentlich?“

„FINANZ SAMT“, schrieb einer nur. „Daraus sind die Anzüge von Christian Lindner geschneidert“, witzelte ein weiterer. „Welche Reaktion erwarten solche Leute denn dann eigentlich?“, fragte sich ein Reddit-Nutzer: „‚Ach so, jetzt, wo sie es sagen, haben wir doch einen Deal!‘“ Darauf meinte ein anderer User: „Aus meiner Erfahrung mag es keiner von diesen ‚ich biete dir X€‘, wenn man denen nein sagt. Entweder man lässt sich auf Handeln ein oder denen passt es nicht. Einfach ‚Nein, danke‘ reicht denen nicht.“

Ähnlich urteilte ein weiterer Nutzer: „Mich hat einer bei einem Handy, das ich verkauft habe, mal angeschnauzt und mir in einem langen Text mitgeteilt, dass das Handy (später verkauft für um die 200 Euro) nur etwa 20 Euro wert sei und was mir überhaupt einfällt, so viel zu verlangen. Beleidigungen waren auch dabei. Auf meine Reaktion, dass er mich überzeugt habe und wann er es denn abholen möchte hat er doch tatsächlich Terminvorschläge gemacht.“

Viele Reddit-User gaben derweil an, dass in solchen Fällen die vermeintlichen Kaufinteressenten gar keine Antwort verdienen würden. Und eher blockiert werden sollten. Unterdessen verblüffte ein Münchner eBay-Kleinanzeigen-Nutzer kürzlich den Verkäufer mit einem speziellen Transportmittel. (kh)