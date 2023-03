ebay Kleinanzeigen führt „Letzte Preis“-Button ein

Von: Nadja Zinsmeister

Das Team von eBay Kleinanzeigen erlaubt sich pünktlich zum 1. April einen Scherz auf dem Online-Portal. Oder handelt es sich doch um eine dauerhafte Änderung?

München – Die Änderung, die in Zukunft auf eBay Kleinanzeigen zu finden ist, klingt zunächst wie ein Aprilscherz. Als ein solcher war sie auch geplant, wie eBay Kleinanzeigen tz.de von IPPEN.MEDIA mitteilte. Nun wird daraus ernst: Ab dem 1. April erhält der „Festpreis“-Button auf dem Online-Marktplatz einen neuen Namen. Und der dürfte einige zum Schmunzeln bringen.

„Was letzte Preis???“: ebay Kleinanzeigen führt zum 1. April den „Letzte Preis“-Button ein

Die Idee entstand durch die Beobachtung der Verantwortlichen, dass bei Unterhaltungen auf dem Portal häufig flapsig formulierte Fragen wie „Was letzte Preis???“ auftauchen. „So oder so ähnlich kann schonmal die ein oder andere Unterhaltung auf eBay Kleinanzeigen beginnen – und sorgt damit zwar bei einigen Nutzerinnen und Nutzern für Seufzen und Augenrollen, aber irgendwie auch für ein Schmunzeln“, teilte das Team von eBay Kleinanzeigen mit.

„‚Letzte Preis‘ hat sich mittlerweile zu einem geflügelten Wort innerhalb und außerhalb unserer Community entwickelt, mit dem auf recht flapsige Art nach dem letzten Angebot gefragt wird“, hieß es weiter. Daher führt das Team pünktlich zum 1. April eine scherzhafte Änderung ein: Unter der Kategorie „Preistyp“ konnte man zunächst den Typ „Festpreis“ auswählen, wenn der Preis nicht verhandelbar ist. Ab dem 1. April steht dort nun aber nicht mehr „Festpreis“, sondern „Letzte Preis“.

eBay Kleinanzeigen setzt Aprilscherz durch: „Hommage an unsere Kundinnen und Kunden“

„Diese Änderung ist nicht nur ein wahr gewordener Aprilscherz, sondern vor allem eine Art Hommage an unsere Kundinnen und Kunden, die eBay Kleinanzeigen stetig mitgestalten.“ Wie lange der Button unter dem neuen Namen zu finden ist, lässt das Team des Online-Marktplatzes erst einmal offen. „Wir freuen uns über diese community-getriebene Innovation und wer weiß, vielleicht kommt der Vorschlag so gut an, dass wir es sogar dabei belassen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kuriose Chats zwischen Kleinanzeigen-Händlern und Käufern werden immer wieder publik gemacht und sorgen für Lacher im Netz. Hierfür gibt es sogar Seiten wie „Best of Kleinanzeigen“ bei Facebook oder „Was letzte Preis?“ bei Reddit. Zwar kann die Echtheit der Diskussionen nicht immer nachgewiesen werden. Trotzdem dienen sie für viele zur Unterhaltung. Zuletzt brachte eine Kleinanzeigen-Unterhaltung wegen eines Sofas viele zum Lachen. (nz)