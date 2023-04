Ebay-Kleinanzeigen bald Geschichte – was das für Nutzer bedeutet

Von: Robin Dittrich

Ebay Kleinanzeigen ist schon bald Geschichte. Das beliebte Schnäppchen-Portal streicht endgültig den Namensteil „Ebay“. Was ändert das für Nutzer?

Berlin – Ebay Kleinanzeigen ist das größte Kleinanzeigen-Portal in ganz Deutschland. Nun zieht sich das US-Unternehmen Ebay jedoch endgültig aus dieser Online-Sparte zurück. Das hat Auswirkungen auf den Namen und Optik, doch was bedeutet das für die Nutzer?

Nach Ebay-Rückzug – Portal heißt künftig nur noch Kleinanzeigen

Seit 2009 wird das Online-Portal Kleinanzeigen von Ebay betrieben. 2021 verkaufte das US-Unternehmen Ebay den Online-Marktplatz an den norwegischen Konzern Adevinta für rund 9,2 Millionen U.S. Dollar. Wie damals bekannt wurde, durfte Kleinanzeigen den Namen „Ebay“ für maximal drei weitere Jahre im Titel tragen. Die Namensänderung wird jedoch schon eher als nötig vollzogen: Bereits ab dem 16. Mai 2023 wird Ebay Kleinanzeigen nur noch online unter „kleinanzeigen.de“ in Erscheinung treten.

Ebay zieht sich zurück – Plattform wird bald nur noch „Kleinenzeigen“ heißen. © Joko/Imago (Symbolbild)

Ebay teilte die Entscheidung selbst bei ihrer Firmenzentrale in Kleinmachnow bei Berlin mit. Wieso der Namenswechsel schon jetzt erfolgte und nicht erst im Juni 2024, ist bislang unbekannt.

„Kunden auf der Straße sagen teilweise Ebay, wenn sie eigentlich Kleinanzeigen meinen“, sagte Kleinanzeigen-Geschäftsführer Paul Heimann 2021. Die Namensänderung führt jetzt zu einem drastischen Schnitt zwischen den beiden Unternehmen. Ein Einbruch der Nutzerzahlen ist jedoch wohl nicht zu befürchten.

Kleinanzeigen streicht „Ebay“ aus dem Namen: Keine Veränderung für Nutzer in Sicht

Laut der unabhängigen Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung gehört Kleinanzeigen auch nach der offiziellen Trennung von Ebay zu den beliebtesten Webseiten in ganz Deutschland. Rund 40 Millionen Nutzer finden jeden Monat den Weg zu dem Portal – mehr als zu jeder anderen Seite. Mittlerweile geht es dort nicht mehr nur um Kleinanzeigen: Das Schnäppchenportal ist zu einer Shopping-Webseite geworden.

Für Nutzer von Kleinanzeigen ändert sich zunächst nichts. „Kleinanzeigen bleibt Kleinanzeigen – das gilt sowohl für die Plattform an sich als auch für Nutzerkonten, Chatverläufe, Bewertungen sowie Anzeigen“, teilt das Unternehmen mit. Es sei keine neue Registrierung erforderlich. Es müsste keine neue App installiert werden. Mit der nächsten Version seiner Apps kündigt der Online-Kleinanzeigenmarkt Ende Mai lediglich einen sogenannten „Dark Mode“ für seine Mobil-App an.

Nur die Domain wird angepasst: von ebay-kleinanzeigen.de zu kleinanzeigen.de. Die bisherige Internetadresse ebay-kleinanzeigen.de bleibe jedoch noch mehrere Jahre erreichbar, teilte Kleinanzeigen mit. „Kleinanzeigen ist und bleibt für Privatpersonen grundsätzlich kostenlos“, betont CEO Paul Heimann laut einer Pressemitteilung. In den Tagen vor der Ankündigung der Namensänderung wurde ein Prozessstart wegen Betruges auf Ebay-Kleinanzeigen publik. Dabei richteten drei junge Männer einen Schaden von über 900.000 Euro an. Es ist nicht der erste Betrugsfall auf Ebay-Kleinanzeigen.