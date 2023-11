Großer Salami-Rückruf gestartet – Bundesministerium warnt vor schwerwiegenden Erkrankungen

Von: Michelle Mantey

Rückruf einer Hirschsalami. Bundesministerium warnt vor gefährlichen Darmbakterien, die Krankheiten verursachen können.

München – In einer Wurst des Herstellers Rauchhaupt GmbH wurden nun laut dem Bundesministerium für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit sogenannte E. coli-Bakterien (Escherichia-coli-Bakterien) entdeckt. Verbraucher werden dazu aufgerufen, die Hirschsalami nicht zu essen. Denn eine Infektion kann schwere gesundheitliche Folgen haben.

In einer Salami wurden gefährliche Bakterien gefunden, deshalb wird sie aktuell zurückgerufen.

Diese Hirschsalami ist vom Rückruf betroffen

Hat sich ein Mensch infiziert, so können Symptome wie starker Durchfall und Erbrechen auftreten. Laut MSD Manuals tritt bei vielen Betroffenen auch eine Harnwegsinfektion auf. In der Salami wurde der VTEC-Stamm der E. coli-Bakterien nachgewiesen. Diese können auch bei Kindern zu Blut im Stuhl, Schädigung der Blutgefäße und Nierenversagen führen. Da die Bakterien über den Stuhl auch auf andere Menschen übertragbar sind, sollte auf Hygiene besonderes geachtet werden.

Produkt Hirschsalami Hersteller Rauchhaupt GmbH Verpackungsgröße 180 Gramm und 400 Gramm Los-Kennzeichnung 2318608 / 2318605

Rückruf aufgrund krankheitserregender Bakterien. Diese Salami sollten Verbraucher nicht essen.

Bei der Hirschsalami handelt es sich um ein Produkt des Herstellers Rauchhaupt GmbH. Dieser bietet verschiedene Wildspezialitäten an. Vom Rückruf betroffen ist die Hirschsalami ohne Mindesthaltbarkeitsdatum. Daher sollten sich Verbraucher an der Chargennummer orientieren. Verkauft wurde die Salami im Zeitraum vom 18.07.2023 bis 23.10.2023. Doch nicht alle Bundesländer sind betroffen. Hauptsächlich wurde die Ware in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen verkauft.

Kunden können sich an den Hersteller der „Wurzener Wildspezialitäten“ Rauchhaupt GmbH wenden. Der Kaufpreis wird im Anschluss rückerstattet. Ist die Wurst bereits verspeist und treten Erkrankungserscheinungen auf, so sollten sich die Betroffenen an ihren behandelnden Arzt wenden.

