Kunde geht nacheinander zu Edeka und Aldi und kürt dann „Abzocke des Tages“

Von: Armin T. Linder

Der Appetit war groß, wurde aber getrübt: Ein Kunde besuchte Edeka und Aldi und ärgerte sich dann anhand seiner Kassenbons über die „Abzocke des Tages“.

Berlin - Vorweihnachtszeit ist Lebkuchenzeit! Auch wenn es einige Kunden immer wieder sauer macht, dass man die Süßigkeiten schon ab Herbst kaufen kann, greifen viele andere gerne zu. Oft werden diese dann schneller vertilgt, als es vielleicht geplant war. Nicht jeder dürfte dabei auf den Preis schauen. Ein Facebook-Nutzer aus Berlin hingegen schon. Er ärgerte sich nach einem Besuch bei Edeka und Aldi so sehr, dass er ein öffentliches Posting verfasste. Mit der Kennzeichnung „Fühlt sich genervt“ und zwei Kassenbons zur Dokumentation.

Kunde ist nach Besuch von Aldi und Edeka genervt

Sein Hunger nach Lebkuchenherzen war nämlich offenbar so groß, dass er gleich in beiden Supermärkten zugegriffen hat: bei Edeka und bei Aldi. Beide liegen im selben Komplex in Berlin-Wilmersdorf am Prager Platz. Der anschließende Preisvergleich machte ihn sauer. „Abzocke des Tages“, schreibt er.

Aldi-Lebkuchenherzen im Verhältnis zur Packungsgröße deutlich günstiger als jene bei Edeka

Dazu erklärt er, was auf den beiden Kassenbons schon mit einem schwarzen Strich markiert ist: „Bei Edeka eine Packung gefüllte Lebkuchenherzen von 150 Gramm kostet 1,79€. Bei Aldi eine Packung mit doppeltem Inhalt, das heißt 300 Gramm, kostet nur 10 Cent mehr.“ Neben den Quittungen gibt es auch noch ein drittes Foto: Der Kunde hat offenbar beide Packungen nebeneinander drapiert. Die Gewichtsangabe ist klar zu erkennen.

Nun weiß jedes Kind, dass Noname-Produkte vom Discounter in der Regel günstiger sind als Marken-Artikel vom normalen Supermarkt. Das Verblüffende: Laut dem dritten Foto handelt es sich bei den Edeka-Lebkuchenherzen um welche der Eigenmarke. Insofern ist der drastische Preisunterschied wohl selbst für Supermarkt-Kenner überraschend. Wenn man der Edeka-Variante etwas zugutehalten möchte, dann, dass die Herzen laut Packungsangabe und -foto mit drei Prozent Vollmilchschokolade überzogen sind und somit wohl etwas edler aussehen. Vielleicht schmecken sie auch etwas anders.

Welche schmecken besser? Lebkuchen-Fan zieht Aldi-Produkt dem von Edeka vor

Aber welche haben denn nun wie gemundet? Das will auch eine Facebook-Nutzerin wissen. „Und welche schmecken besser? Das ist doch das entscheidende Kriterium“, schreibt sie. Die prompte Antwort des Kunden mit Zwinkersmiley: „Die von Aldi schmecken mir besser.“ Gut möglich, dass auf dieses Urteil der Ärger über die Edeka-Lebkuchenherzen mit eingewirkt hat und dem Feinschmecker der Appetit auf diese vergangen ist.

