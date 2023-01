„Hat Edeka eine Kooperation mit der ARD?“ Berliner Bahnhofs-Plakat für Einkaufszentrum verwirrt

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Finde den Fehler: Entdecken Sie, welches Detail hier nicht stimmt? © Twitter/Windsurferchen

Sehen Sie es? Auf einem Edeka-Plakat in Berlin-Spandau ist ein Fehler versteckt, den wohl nicht jeder entdeckt. Das menschliche Gehirn macht einem dies sehr schwer.

München / Berlin - Manchmal sieht man etwas erst auf den zweiten Blick. Im Falle von Edeka hat nun erneut ein Verbraucher beziehungsweise eine Verbraucherin Adleraugen bewiesen. Erst kürzlich versteckte sich ein allzu kurioses Detail auf einer Joghurt-Packung des Supermarkts, und nun entpuppte sich ein Plakat aus Berlin als Suchbild. Wie ist es bei Ihnen? Sehen Sie es sofort?

Edeka-Plakat: „Ich glaube, da ist etwas schief gelaufen?“

„Liebes Team von Edeka Spandau“, schreibt eine Twitter-Nutzerin zu einem Foto, „ich glaube, da ist etwas schief gelaufen oder haben die Arcaden nun eine Kooperation mit der ARD? Gesehen auf Gleis 5 im Bahnhof Spandau.“

Auf den ersten Blick ist nichts Seltsames an dem Plakat. Und wie kommt die Kundin auf den Sender ARD? Auf dem Plakat steht lediglich, dass es in den Spandau-Arcaden einen neuen Edeka gibt, im Untergeschoss. Auch ein Foto des neuen Ladens ist zu sehen.

Und die Auflösung ... liegt in einem Buchstabendreher. Vielleicht haben Sie es bereits gesehen, aber auf dem Plakat prangt die Aufschrift „Hier in den Spandau-ARDcaden“.

Menschliches Gehirn liest nur ersten und letzten Buchstaben eines Wortes

Wieso diese Kleinigkeit bestimmt von vielen Passanten - und auch vom Autor dieses Artikels - übersehen wurde, liegt an einer beeindruckenden Funktion des Gehirns. Um Texte schnell wahrzunehmen, überprüft dieses nur den ersten und letzten Buchstaben eines Wortes. Ein Beispiel:

Ehct ksras! Gmäeß eneir Sutide eneir Uvinisterät, ist es nchit witihcg, in wlecehr Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wort snid, das ezniige was wcthiig ist, das der estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn Pstoiin snid. Der Rset knan ein ttoaelr Bsinöldn sein, tedztorm knan man ihn onhe Pemoblre lseen. Das ist so, weil wir nicht jeedn Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wort als gzeans enkreenn. Ehct ksras! Das ghet wcklirh! Und dfüar ghneen wir jrhlaeng in die Slhcue!

Vermutlich konnten Sie diesen Text (Quelle: Haefnerwelt.de) ohne Probleme lesen. Und es ginge sogar noch weiter, mit Buchstaben, die den „richtigen“ nur ähneln:

D1353 M1TT31LUNG Z31GT D1R, ZU W3LCH3N GRO554RT1G3N L315TUNG3N UN53R G3H1RN F43H1G 15T! 4M 4NF4NG W4R 35 51CH3R NOCH 5CHW3R, D45 ZU L353N, 483R M1TTL3RW31L3 K4NN5T DU D45 W4HR5CH31NL1CH 5CHON G4NZ GUT L353N, 0HN3 D455 35 D1CH W1RKL1CH 4N5TR3NGT.

Kein Wunder also, dass die Spandau-ARDcarden nicht jedem auffielen. Umso beeindruckender aber, dass die Twitter-Nutzerin dies auf Anhieb erkannt hat. Eine Edeka-Kundin hatte indes Glück im Unglück: Sie bemerkte einen Knochen in ihrem Aufschnitt noch rechtzeitig, bevor sie sich ernsthaft daran verletzte. (cgsc)