„Bis dahin empfehlen wir Saft“: Lustiger Edeka-Aushang entfacht Diskussion über Energy-Drinks

Von: Anna-Lena Kiegerl

Eine Edeka-Filiale verkauft Energy-Drinks erst ab einem Alter von 16 Jahren und sorgt damit für eine Kontroverse. Auch die Verbraucherzentrale kritisiert die Abgabe an Kinder und Jugendliche.

München – Immer wieder sorgen Zettel in Supermärkten und Discountern für Diskussionen. So beispielsweise ein kurioser Aushang in einer Kaufland-Filiale oder ein skurriler Zettel an der Aldi-Kasse. Auch der Instagram-Post eines Edeka-Aushangs sorgt für Furore im Internet. Dabei hat das ganze einen ernsten Hintergrund.

Genauer gesagt handelt es sich bei der Kontroverse um Energy-Drinks. Denn in einer Edeka-Filiale hing vor dem Regal mit den beliebten Aufputschdrinks ein Zettel mit folgender Aufschrift: „Energy-Drinks gibt es bei uns erst ab 16 Jahren. Bis dahin empfehlen wir Saft.“ Was auf den ersten Blick lustig erscheint, löste unter dem Post jedoch eine Diskussion aus.

Edeka-Aushang verursacht Diskussion über Energy-Drinks: „Eigentlich sollte das generell verboten sein.“

Denn bei dem Thema scheinen sich die Meinungen zu spalten. Während die einen Energy-Drinks bei Kindern und Jugendlichen sehr kritisch entgegenstehen und die Maßnahme der Edeka-Filiale begrüßen, sind andere sehr skeptisch und verurteilen den Aushang. So schreibt eine Nutzerin: „Es ist mit 16 auch zu früh, eigentlich sollte das generell verboten sein. Kann ich auch nicht verstehen, warum die alle das trinken.“ Dahingegen meint ein anderer: „Seit wann gibt es jetzt ein Mindestalter für Energy-Drinks? Muss ein „Hausrecht“ sein. Bevormundung much?“

Verbraucherzentrale fordert: Energy-Drinks erst ab 18 Jahren

Dabei wird dieses Thema generell kontrovers diskutiert. Denn in Deutschland gibt es keine Altersbeschränkung beim Kauf von Energy-Drinks, dabei können diese vor allem für Kinder gesundheitsschädigend sein. Davor warnt auch die Verbraucherzentrale und fordert ein Verbot von Energy-Drinks für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Begründet wird dies mit den Folgen, die erhöhter Konsum von Koffein auf den Körper haben kann. So können Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Herzrasen, Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen auftreten. Ein von der EFSA ermittelter Höchstwert, welcher für gesunde Menschen unbedenklich ist, liegt bei 3 mg Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Ein 13-jähriger Junge mit 54 kg erreicht dies bereits nach zwei Dosen eines Energy-Drinks. Laut der Verbraucherzentrale reichen Warnhinweise, die sich ab einer gewissen Menge Koffein auf der Verpackung befinden und sich an Kinder, sowie Schwangere richten, nicht aus und sind unzureichend.

Energy-Drinks für Kinder und Jugendliche: Litauen und Lettland verbieten Verkauf an unter 18-Jährige

Auch in den meisten anderen Ländern sieht es hier nicht besser aus. Lediglich in Litauen und Lettland gilt ein Verkaufsverbot von Energy-Drinks an Unter-18-Jährige, so berichtet es foodwatch.org. Zudem werden laut hygienenetzwerk.de in den Niederlanden seit dem Jahr 2018 bei den Discountern Lidl und Aldi keine Energy-Drinks mehr an Kinder unter 14 Jahren verkauft. Ähnlich zeigt sich die Situation in Großbritannien, wo mehrere Supermarktketten den Verkauf an Unter-16-Jährige eingestellt haben. (Anna-Lena Kiegerl)