„Nimmt die Inflation überhand?“ Als Kundin beim Selbst-Scannen auf „Limetten“ drückt, zückt sie das Handy

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Die Limetten kosten ... wieviel?! Eine Edeka-Kundin erhielt eine erstaunliche Rechnung. © Facebook/Eva Massey

Wie viel kostet eine Limette? Als eine Edeka-Kundin beim Self-Checkout auf die Rechnung schaut, traut sie ihren Augen nicht.

München / Königstädten - Die Inflation ist zu spüren - und das bei jedem Einkauf. Egal ob Benzin, Haushaltswaren oder Lebensmittel, alles wird teurer. So echauffierte sich kürzlich eine Edeka-Kundin über Tomaten zum Preis von fast 25 Euro pro Kilo. In einer anderen Edeka-Filiale musste eine Kundin in Königstädten in der Nähe des südhessischen Rüsselsheim ebenfalls schlucken, als sie beim Self-Checkout las, was sie zu bezahlen hatte. Prompt zückte sie ihre Handykamera und postete das Foto im sozialen Netzwerk Facebook.

„Also langsam nimmt das mit der Inflation aber doch etwas überhand im Edeka“, schreibt sie dazu und postet einen verrückt anmutenden Emoji. Außerdem schreibt sie, sie würde Limetten von ihrer Einkaufsliste streichen.

Edeka-Preis verwundert: „Wenn Du aber auch diese Drei-Tonnen-Dinger kaufst ...“

Warum? Auf dem Foto erkennt man sofort, was die Verbraucherin auf die Palme bringt. Während ihre anderen Einkäufe recht verhältnismäßige Preise auf das Display zaubern, kosten die Limetten nicht weniger als 99,99 Euro. Dies treibt die Kosten ihres eher kleinen Einkaufs sprunghaft auf insgesamt 113,95 Euro.

Bei Facebook sorgte der Post für einige Lacher. „Wenn Du aber auch diese Drei-Tonnen-Dinger kaufst ...“, kommentiert eine andere Facebook-Nutzerin dazu. Wie viele Limetten nun genau diesen schockierenden Preis von fast 100 Euro verursacht haben, lässt die Edeka-Kundin offen. Geht man nach den letzten Preisen von Supermarktcheck.de, müssten sie pro Stück 19 Cent kosten. Im Umkehrschluss bedeutet das, sie hat womöglich etwas mehr als 526 Limetten im Einkaufswagen gehabt ... (cgsc)

„Kann ... enthalten“ - dieser Hinweis auf Inhaltstofflisten verwirrt so manchen Verbraucher. Einer Kundin wurde dabei schlecht. Doch was bedeutet der Hinweis?