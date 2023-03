Edeka in Hamburg: Kundin schaut nach Einkauf auf Bon und verfasst bitterböse Beschwerde

Von: Armin T. Linder

Teilen

Nach einem Einkauf bei Edeka in der Rindermarkthalle Hamburg schaute eine Supermarkt-Kundin auf den Bon und beschwerte sich öffentlich.

Hamburg - Ob sie diese Edeka-Filiale so schnell wieder aufsuchen wird? Wenn ja, dann dürfte sie an der Kasse ihren Bon genauestens kontrollieren: Eine Supermarkt-Kundin (die auch ein Kunde sein könnte, das Geschlecht ist nicht eindeutig angegeben) aus Hamburg beschwerte sich via Twitter öffentlich nach ihrem Einkauf. Zwar ist an ihren Angaben nichts bestätigt, doch sie belegt diese so weit mit einem Foto.

Edeka in der Rindermarkthalle Hamburg: Kundin zahlt wohl mehr als sie sollte

Was ist passiert? „Wenn du bei Edeka heruntergesetzten Joghurt kaufst und an der Kasse dann den vollen Preis bezahlst... Peinlich“, schreibt sie verärgert. Dazu gibt es neben dem Edeka-Hashtag auch noch einen, der „Danke für nichts“ besagt sowie die Präzisierung, um welche Filiale es sich handelt: um die in der Rindermarkthalle in Hamburg.

Das ist auch dem Bon zu entnehmen. Auf diesem tauchen unter anderem Chai-Tee nebst Pfand, Bio-Streichfett, Kümmel-Käse und Schalotten auf. Aber eben auch gleich drei Becher Joghurt zu 35 Cent. Mindestens einer davon war reduziert, wie am Becher daneben zu sehen ist.

Edeka in der Rindermarkthalle: Kundin kaufte drei Joghurt-Becher

Auf diesem klebt ein roter Sticker, die 35 Cent sind durchgestrichen, der neue Preis ist 18 Cent. Falls es drei reduzierte Joghurt-Becher waren, wurde die Kundin um gut 50 Cent geprellt. Das ist zwar kein riesiger Betrag, aber ärgerlich allemal – und vermutlich zu wenig, um extra noch mal die Reise in den Edeka anzutreten. Dem Ärger wollte sie aber zumindest einmal via Twitter Luft machen.

Die Supermarkt-Kette hat in den ersten drei Tagen übrigens nicht reagiert. Methode dürfte aber kaum hinter dem falschen Preis liegen – gut möglich, dass eher die Kassenkraft in der Hektik den roten Aufkleber übersehen hat. Den Kassenbon checken sollte man jedenfalls immer gleich, um ähnliche Erlebnisse zu vermeiden. Wie kommen falsche Preise an der Kasse eigentlich zustande? Eine angebliche Rewe-Mitarbeiterin packte kürzlich aus. (lin)