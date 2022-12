„Essensverbrechen“ - Weihnachts-Leberkäse von Edeka schießt übers Ziel hinaus

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Weihnachts-Leberkäse mit ganz besonderen Zutaten von Edeka sorgt für Aufsehen. © Instagram/museumofdeutschland

Zu Weihnachten denken sich einige Supermärkte ganz besondere Angebote aus. Für viele schießt Edeka in diesem Fall aber übers Ziel hinaus.

München - Bald ist Weihnachten - das merkt man in jeder Facette der Gesellschaft. Ob beim Bummel durch die Fußgängerzone, den Liedern im Radio oder in Prospekten oder Werbetafeln: Das Fest ist da, und alles ist darauf ausgerichtet. Auch Edeka hat einigen Produkten einen Weihnachtstouch verpasst. Doch was sich die Marketing-Experten bei einer Leberkäse-Art gedacht haben, ist durchaus etwas kurios.

„Weihnachts-Fleischkäse ofengebacken“, heißt es in der Edeka-Anzeige, die durch Instagram die Runde macht. Bei den Inhaltsstoffen dürften sich doch einige Augenbrauen heben: „Mit Mandeln, getrockneten Pflaumen, Sultaninen, Cranberrys und Pistazien.“ Bitte was?

In den Kommentaren sparen die Instagram-User nicht mit Kritik. „Ich kann gar nicht so viel essen, wie ich kotzen möchte“, so ein User, der nicht der einzige ist: „Ich hab gerade das dringende Bedürfnis zu kotzen.“ So geht es weiter: „Essensverbrechen“, kommentiert ein anderer. „Wohl eher ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, meint der nächste über das Edeka-Angebot. Und: „Das ist das Ekligste, das ich seit langem gesehen habe.“

Weihnachts-Fleischkäse bei Edeka: „Das Erschreckendste dran ist die 1,29 Euro“

Ein weiterer User hat ganz andere Bedenken, und zwar wegen des Preises des Weihnachts-Fleichkäses bei Edeka: „Das Erschreckendste dran ist die 1,29 Euro.“

Aber: Nicht alle sind abgeneigt. „Würde unironisch gerne probieren. Macht mich neugierig“, schreibt ein Nutzer. Und noch einer schreibt: „Finde ich ehrlich gesagt auch, das klingt ganz geil, schön mit Kartoffeln und Rotkohl.“ Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden – also hat Edeka womöglich doch mit seiner Weihnachtsaktion ins Schwarze getroffen. Man spricht darüber (Über 3000 Mal „Gefällt mir“, Stand 21. Dezember, 16.23 Uhr), und die Idee findet tatsächlich Interessenten. (cgsc)

