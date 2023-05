„Verkauft ihr auch noch essbare Ware?“ – Edeka-Kunde nach Kartoffel-Kauf richtig sauer

Von: Vivian Werg

Teilen

Ein Edeka-Kunde kauft eine Tüte Kartoffeln aus der Region – doch was ihn zu Hause erwartet, verärgert ihn dermaßen, dass er sich prompt auf Facebook beschwert.

Berlin – Supermarktketten wie Rewe und Edeka sowie die Discounter Aldi und Lidl haben es derzeit nicht einfach. Immer häufiger müssen sie sich mit Beschwerden ihrer Kunden in sozialen Netzwerken auseinandersetzen. Sei es nun steigende Lebensmittelpreise, Empörung über Mogelpackungen oder ekelhafte Entdeckungen – viele Kunden sind sauer und verschaffen sich im Netz Luft.

Jetzt sorgte ein Kartoffel-Kauf eines Edeka-Kunden für einen neuen Aufreger. Als ein Supermarkt-Kunde seine Tüte zu Hause öffnete, ist er über den Anblick seines Produkts „aus der Region“ alles andere als erfreut.

Edeka-Kunde schimpft nach Kartoffel-Kauf: „Das ist schon eine Riesen-Sauerei, den Kunden gegenüber“

Verärgert postet er das Bild seiner Kartoffeln auf Facebook und schimpft über den Edeka Center Jansen, wo er scheinbar eingekauft hat: „Verkauft ihr auch noch essbare Ware? Ist ja nicht so, dass wir hier über Pfennigbeträge reden und das Geld auf Bäumen wächst. Das ist schon eine Riesen-Sauerei, den Kunden gegenüber“.

Angesichts der steigenden Energie- und Supermarktpreise müssen die Kunden tiefer in die Tasche greifen und reagieren bei schlechter Ware noch sensibler als sonst. Das Supermarktunternehmen reagierte und bat um eine Nachricht mit Angaben von persönlichen Daten, damit der Kundenservice Kontakt aufnehmen kann.

Verärgerter Edeka-Kunde muss sich nach Kartoffel-Kauf erklären

Allerdings reagierte ein User weniger verständnisvoll – was auch im Netz keine Seltenheit ist. „Ja genau, wann hast du die gekauft? Vor drei Monaten?“ Dass er den Kommentar daneben findet, macht der Edeka-Kunde mit seiner Antwort deutlich: „Genau, nach drei Monaten beschwere ich mich. Was für ein Kommentar, bravo“.

Der User bleibt hartnäckig und teilt erneut aus: „Tja, dann hast du sie sicher im undurchsichtigen Karton gekauft. Das sieht man doch vorher, was man sich da einpackt“. Erstaunlicherweise reagiert der Betroffene gelassen und stellt klar, dass es sich um die „braunen, verschlossenen Papiertüten“ gehandelt hat. Glücklicherweise artete dieser Post in keine hitzige Diskussion aus. Denn eine Lidl-Kundin teilte den Inhalt ihrer Rettertüte und kassierte einen derartigen Shitstorm, dass sie die Kommentar-Funktion auf ihrem Tweet sperren musste.

So sehr sich Beschwerden über Supermarktketten und Discounter häufen, so ist es auch keine Seltenheit, dass die Betroffenen meist spitze Kommentare von anderen Usern kassieren. So schimpfte ein Edeka-Kunde über ein Schimmelprodukt und wird kritisiert. Eine Kaufland-Kundin zeigt Ekel-Überraschung aus dem Supermarkt und andere reagieren genervt. (Vivian Werg)