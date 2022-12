„Ich hätte da ein paar Fragen“: Edeka-Angebot sorgt für Fragezeichen bei Kunden

Von: Raffaela Maas

Ein Edeka-Kunde staunte nicht schlecht, als er ein kurios klingendes Angebot in einem Werbe-Prospekt vorfand. Er teilte seine Entdeckung auf Facebook.

München - Das Lesen der Prospekte von Supermärkten oder Discountern ist für viele Verbraucher gerade jetzt in Zeiten der Preisanstiege ein Muss. Denn häufig findet sich das ein oder andere Angebot, bei dem man einiges sparen kann. Nun fand ein aufmerksamer Edeka-Kunde bei Lesen eines solchen Werbe-Prospekts ein scheinbar kurioses Angebot, das für Verwirrung sorgte.

Edeka-Prospekt sorgt für Verwirrung bei Kunden

Der Kunde teilte kurzerhand auf Facebook seinen Fund. „Ich hätte da ein paar Fragen“, schrieb er an Edeka gerichtet und fügte außerdem seinem Beitrag noch ein Foto von der Seite im Prospekt, die ihn verwundert hatte, hinzu. Das Bild zeigt die Produkte der Marke Frosta, welche bei Edeka im aktuellen Prospekt beworben werden. Den Grund für die Verwunderung des Kunden liefert dabei offenbar die ungewöhnlich scheinende Bezeichnung eines der Produkte als „Fisch vom Feld“.

Auch ein weiterer User konnte sich unter der auf den ersten Blick kurios wirkenden Bezeichnung offenbar nichts vorstellen. „Feldfisch? Neue Züchtung?“, fragte er verwundert im Kommentarbereich unter dem Beitrag. Edeka selbst reagierte bislang nicht auf den Post des Kunden.

„Fisch vom Feld“ bei Edeka - das steckt dahinter

Doch die Verwirrung des Kunden ist eigentlich unbegründet. Der im Prospekt beworbene „Fisch“ stammt tatsächlich vom Feld, da es sich hierbei um Fisch-Ersatzprodukte der Marke Frosta handelt, die aus rein pflanzlichen Zutaten hergestellt werden. Auf seiner Webseite sagt das Unternehmen zum „Fisch vom Feld“ folgendes: „Zum einen verlangen immer mehr Gäste in der Gastro­nomie nach plant-based Alter­nativen, wenn es um gesunde Ernährung geht, zum anderen wird in Zukunft der Bedarf an lebens­wichtigen Proteinen aufgrund der steigenden Welt­bevölkerung nicht mehr allein durch tierische Protein­quellen wie z.B. Fisch abgedeckt werden können.“

Aktuell bietet Frosta drei verschiedene Arten von „Fisch vom Feld“ an. „Das Produkt selbst spricht breite Ziel­gruppen an: Menschen, die Fisch mögen. Menschen, die keinen Fisch mögen. Menschen, die sich vege­tarisch ernähren. Oder sogar vegan. Was drinnen ist, steht drauf und verspricht vor allem eins: guten Geschmack ohne schlechtes Gewissen“, so die Beschreibung auf der Webseite.

