„Das ist doch ein Witz!“: Edeka-Kunde sauer über Chips-Angebot

Von: Raffaela Maas

Ein Edeka-Kunde machte während seines Einkaufes eine ernüchternde Entdeckung im Supermarktregal. Er teilte seinen Fund auf Facebook und beschwerte sich prompt beim Unternehmen.

München – Angesichts der steigenden Lebensmittelpreise sind Rabatte im Supermarkt oder Discounter gerade jetzt besonders gern gesehen bei den Kunden. Manch einer kauft womöglich bestimmte Produkte erst, sobald sie im Angebot sind, um bei den hohen Preisen ein wenig beim Einkauf zu sparen. Im Normalfall werden Rabatte in den Prospekten angepriesen, doch scheint das nicht immer der Fall zu sein, wie ein Lidl-Kunde feststellen musste. Auch ein Edeka-Kunde machte nun eine ernüchternde Erfahrung mit den Aktionen im Supermarkt.

Edeka-Kunde fassungslos wegen angeblichem Angebot bei Chips – „Das ist doch ein Witz!“

Bei seinem Einkauf machte der Edeka-Kunde eine Entdeckung im Chips-Regal, die für Aufregung sorgte. Auf Facebook teilte er seinen Fund und wandte sich mit einem Beitrag direkt an den offiziellen Account des Unternehmens. „Hallo Edeka! Das ist doch ein Witz, ehrlich!“, schrieb er. Der Grund für seinen Ärger war dabei wohl der Preis einer Chips-Packung. Der rot geschriebene Preis und der zudem aufgedruckte Sticker „Werbung“ auf dem Preisschild, ließen den Kunden offenbar glauben, ein Produkt mit heruntergesetztem Preis zu kaufen.

Dass dem nicht so wahr, verdeutlichte ein Foto, dass der empörte Kunde im Netz teilte. Neben dem neuen Preisschild mit dem rot geschriebenen Preis fand der Kunde auch das vorherige Preisschild am Regal. Auf diesem wurde nicht auf den Preis aus der Werbung hingewiesen und doch war es genau derselbe, wie der auf dem neuen Preisschild. „Ein Angebot machen, was denselben Preis hat. Schämt ihr euch eigentlich nicht, Leute abzuziehen?“, ärgerte sich der Kunde in seinem Facebook-Beitrag.

Edeka entschuldigt sich – Facebook-User sehen keinen Grund für Aufregung

Im Kommentarbereich des Beitrags fanden sich schnell einige Reaktionen von Nutzern wieder, die allesamt einer Meinung waren: Bei dem vermeintlich irreführenden Angebot gebe es gar keinen Grund zur Aufregung. „Wenn es auf den Artikel keine Prozente gibt, haben die sich auch nichts zu schulden kommen lassen. Oftmals gibt es in der Werbung nämlich auch Produkte, auf die schlicht ergreifend einfach nur aufmerksam gemacht wird OHNE Preisreduktion“, kommentierte eine Nutzerin. „Werbung kommt von bewerben und nicht von günstiger“, merkte auch ein anderer User an.

Wenig später reagierte auch Edeka selbst auf den Post des Kunden. „Das leiten wir an den Kundenservice vor Ort weiter“, antwortete ein für den Facebook-Account zuständiger Mitarbeiter. Er bat außerdem nach der Adresse des Marktes und der E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer des Kunden per Privatnachricht, um der Sache auf den Grund gehen zu können.

