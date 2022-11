Edeka-Kunde will Preis für Käse nicht wahrhaben: Er lässt seine Frust im Netz raus

Von: Momir Takac

Auch bei Edeka ist Käse inflationsbedingt teuer geworden. © Screenshot/Facebook

Die hohe Inflation nagt bei vielen Menschen an der Substanz. Ein Edeka-Kunde ließ seiner Wut über den Preis für Käse freien Lauf.

München — Die hohe Inflation sorgt bei vielen Menschen für Unmut. Irgendwo zurecht, denn ein Ende der Preissteigerungen ist nicht in Sicht. In Zeiten von Ukraine-Krieg und Energiekrise werden wir uns damit abfinden müssen.

Edeka-Kunde flippt wegen hohen Preisen aus - „Lauft ihr noch ganz rund?“

Ein Edeka-Kunde kommt damit offensichtlich gar nicht klar. Beim Blick auf den Preis für Käse platzte ihm wohl der Kragen. Seiner Wut ließ er im Netz freien Lauf. Bei Facebook teilte er ein Foto mit diversen Käsepackungen, die in der Kühltheke einer Edeka-Filiale liegen. Die Preise sind auch zu sehen, sie variieren zwischen 4,39 Euro und 4,79 Euro für 400 bis 450 Gramm.

Der Kommentar des aufgelösten Kunden ist kurz, es reicht allerdings, über das Ziel hinauszuschießen. „Gut & Günstig??? Discount Billig??? Lauft ihr eigentlich noch ganz rund? Den Mist sollte man euch ins Maul stopfen“, schreibt er. Sauer war am Münchner Flughafen auch ein Edeka-Kunde, nachdem er seine belegte Semmel aufgeklappt hatte.

Edeka-Kunde wird im Netz ausfällig: User fordern Hausverbot

Der Beitrag dokumentiert allerdings gut, wie blank in der Situation mit immer teurer werdenden Lebensmitteln die Nerven teilweise liegen. Einem User ging er jedoch zu weit. „Dir würde ich Hausverbot erteilen“, forderte er und bekam von anderen Zuspruch. Ein anderer kommentierte lapidar: „Gewöhn dich dran.“

Ein weiterer Nutzer merkte an, dass man in sämtlichen Supermärkten und Discountern draufzahle und führte ein Beispiel an: „Heute noch im Lidl gekauft. 400g Gouda jung in Scheiben, 3,49 Euro. Erinnere mich noch, als die Packung auf 1,99 Euro kam. Aber so läuft es nunmal jetzt.“ Wie in anderen Supermärkten stiegen auch bei Edeka die Preise für Eigenmarken deutlich schneller als für Markenartikel. (mt)