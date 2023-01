„Nicht mehr zu empfehlen“: Edeka-Kundin beschwert sich über Ekel-Hotdog und bekommt prompt Gegenwind

Von: Raffaela Maas

Eine Edeka-Kundin entdeckte nach dem Kauf eines Hotdogs Schimmel am Würstchen – doch ihre anschließende Beschwerde auf Facebook sorgte für Unverständnis bei den Usern.

München – Normalerweise können sich Kunden im Supermarkt oder Discounter auf die Verpackungsangaben zum Mindesthaltbarkeitsdatum verlassen, wenn es darum geht, ob ein Produkt noch zum Verzehr geeignet ist, oder nicht. Trotzdem ist es empfehlenswert, die Produkte vor dem Essen genau zu überprüfen, auch wenn sie laut MHD noch genießbar sind, um bislang unbemerkte schlechte Stellen oder gar Schimmel an Lebensmitteln frühzeitig zu bemerken. Diese Erfahrung machte nun eine Edeka-Kundin, die ihren Ekelfund kurzerhand im Netz teilte.

Edeka-Kundin macht Ekelfund bei Hotdog

Die verärgerte Kundin teilte ihren Fund auf Facebook und schrieb an Edeka gewandt: „Wäre total toll, wenn ihr eure Ware beim Verräumen auch kontrolliert“. Glücklicherweise habe ihr Sohn den Schimmel noch vor dem Verzehr entdeckt. Laut eigenen Angaben sei dies schon das dritte Mal, dass die Kundin aus Versehen verdorbene Produkte im Supermarkt gekauft hatte. „Weniger rauchen, mehr arbeiten“, schimpfte sie, „euer Laden ist nicht mehr zu empfehlen, schade … war mal anders“.

Die Kundin fügte ihrem Post ein Bild an, auf dem die schimmelige Stelle auf dem Hotdog-Würstchen eindeutig zu erkennen ist. Auf dem zweiten Bild, dass sie teilte, ist außerdem zu sehen, dass das Hotdog laut Mindesthaltbarkeitsdatum noch über eine Woche lang gut sein sollte.

Beschwerde von Edeka-Kundin sorgt für Unverständnis auf Facebook

In kürzester Zeit sammelten sich die Kommentare unter dem Beitrag der erbosten Kundin. Die Reaktionen der User fielen dabei eher weniger verständnisvoll aus. „Es gibt immer wieder mal ‚Luftzieher‘, die dann sehr schnell schimmeln. Das Personal kann nicht ständig den ganzen Warenbestand überprüfen“, erklärte ein User und gab der Kundin auch gleich einen Tipp für die Zukunft mit: „Wenn ich so etwas im Regal sehe (ich schaue mir immer die Ware an, die ich kaufe), dann entnehme ich die Ware und übergebe sie irgendjemanden vom Personal, und zwar ohne irgendwelche negativen Worte. Daraufhin erhalte ich immer ein Dankeschön und ein freundliches Lächeln... so funktioniert das.“

Während ein User den Ärger der Kundin gut nachvollziehen konnte, meckerte in anderer Nutzer: „Noch dämlicher geht so ein Beitrag nicht“. Ein anderer kommentierte sarkastisch: „Am besten machen die Mitarbeiter jedes Produkt auf, drehen das dreimal um und beißen noch rein, damit man weis, ob es noch schmeckt.“ Auch eine weitere Userin nahm die Mitarbeitenden der Edeka-Filiale in Schutz. „Du hast den Schimmel doch offensichtlich auch nicht gesehen“, bemerkte sie.

Dieses Ekel-Hotdog sorgte für Ärger bei einer Edeka-Kundin. © facebook.com/ elsbeth.vongoanautika

Edeka selbst reagierte auch auf den Beitrag der Kundin. Ein für den Facebook-Account zuständiger Mitarbeiter bedankte sich für den Hinweis und fragte nach, ob es sich bei dem Hotdog um ein Produkt der Eigenmarke handelte. Eine Antwort der Kundin auf den Kommentar blieb bislang aus.

Zuletzt beschwerte sich eine Kaufland-Kundin wegen eines Ekelfundes bei Ciabatta der Kaufland-Eigenmarke auf Facebook. Auch ein Aldi-Kunde machte zuletzt eine unschöne Entdeckung in einer Packung Tomaten, die er sogleich im Netz teilte. (rrm)