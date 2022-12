Edeka-Kundin macht Ekelfund in mehreren Tiefkühl-Packungen: „Verwirrt mich sehr“

Von: Raffaela Maas

Gerade noch rechtzeitig bemerkte einer Edeka-Kundin den unpassenden Inhalt einer Tiefkühl-Packung - ärgerlich ist der Ekelfund natürlich trotzdem. Sie beschwerte sich auf Facebook bei dem Unternehmen.

München - In der Obst- und Gemüseabteilung von Edeka, Rewe und Co. findet sich eine breite Auswahl an frischen Lebensmitteln und auch in der Tiefkühlabteilung von Supermärkten oder Discountern werden Kunden auf der Suche nach Obst und Gemüse das ganze Jahr über fündig. Dass beim Transport die ein oder andere Frucht etwas eingedrückt wird oder gar verschimmelt ankommt, ist zwar keine Überraschung, für Kunden aber trotzdem ziemlich ärgerlich. Einen solchen Ekelfund machte nun eine Edeka-Kundin, die sich sogleich im Netz beschwerte.

Edeka-Kundin verärgert wegen Ekelfund in Tiefkühl-Produkt

„Ich wusste ja, dass ihr Lebensmittel liebt, aber dass eure Liebe so weit geht, dass ihr auch den Abfall verwertet, verwirrt mich sehr“, begann die Kundin ihren Beitrag auf Facebook. Sie teilte außerdem ein Foto ihrer „Ausbeute“ aus einer 500g-Packung Tiefkühl-Paprikastreifen. Darauf zu sehen sind außer einigen schon schwarzen Paprikastreifen auch diverse andere Gemüsestücke, die in der Packung eigentlich nichts verloren hätten. „Und das war nicht nur bei einem Beutel so. Auch im zweiten fand ich Stiele, Blätter und faule Stücke“, führte sie fort.

Der fehlerhafte Inhalt fiel der Kundin glücklicherweise noch vor dem Servieren auf. „Es wäre echt peinlich geworden, wenn mir das nicht im Voraus aufgefallen wäre und meine Gäste diese Teile aus ihrem Essen hätten fischen müssen“, schrieb sie in ihrem Beitrag. An den offiziellen Account von Edeka gerichtet schlussfolgerte sie: „Vielleicht überlegt ihr mal, ob es nicht sinnvoller wäre, in Qualität statt Werbung zu investieren.“ Im Kommentarbereich teilte die Kundin noch weitere Fotos ihrer Entdeckung.

Edeka reagiert auf Kundenbeschwerde

Schließlich reagierte Edeka selbst auf die Beschwerde der Kundin. „Danke für deinen wichtigen Hinweis. Wir leiten das gerne zur Klärung an unseren Kundenservice weiter“, kommentierte ein für den Facebook Account zuständiger Mitarbeiter. Um der Sache auf den Grund gehen zu können, wurde die Kundin außerdem gebeten, ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer per Privatnachricht mitzuteilen.

Zuletzt machte eine Kaufland-Kundin einen Fund, den sie sogleich auf Facebook teilte. Sie entdeckte ein ekelerregendes Detail an einem Produkt der Eigenmarke und beschwerte sich prompt.