„So geht Marsmission“ – Edeka schießt mit kuriosem Angebot gegen Elon Musk

Von: Pauline Wyderka

Was verbindet diese vier Dinge: Edeka, Knoppers, Mars und Elon Musk? Zumindest ein kurioses Angebot im aktuellen Edeka-Prospekt. Warum das Unternehmen damit Musk direkt anspricht:

Elon Musk macht aktuell vor allem Negativschlagzeilen mit seinem Twitter-Übereifer. Nun schießt ein Twitter-Nutzer zurück – oder besser: Edeka feuert, Twitter ist nur Mittelsmann zwischen dem Unternehmen und dem Multimilliardär. Doch nochmal von vorne: Konkret geht es um eine Werbung im Prospekt des Lebensmittel-Händlers. Zum Angebot stehen Knoppers minis, doch das ist in Anbetracht der Zeile, mit der das Schnäppchen beworben wird, eher nebensächlich.

Kurioses Angebot: Edeka spricht Elon Musk direkt an

Ein aufmerksamer Twitter-User hat im aktuellen Edeka-Prospekt (Stand 8. November) ein kurioses Angebot entdeckt, wie HEIDELBERG24 berichtet. Betitelt wird der Knoppers-Rabatt mit dem reißerischen Aufmacher: „Hi Elon, so geht Marsmission bei EDEKA*“. Das Sternchen am Ende hat dabei nichts mit Weltraum zu tun, sondern weist auf das Kleingedruckte in der Fußzeile hin. Da heißt es nämlich, dass Mars-Produkte aufgrund eines Lieferstopps nur noch eingeschränkt verfügbar seien.

Darum gibt es diese Woche Knoppers, also Storck, statt Mars. Der „Schokostopp“ betrifft neben Edeka auch Penny und Lidl. Angespielt wird mit dem Wortwitz neben dem Schoko-Riesen Mars auch auf Musks durchaus kontroverse Weltraum-Ambitionen. Harmlose Frotzelei oder etwa brandheiße Kritik?

Kurioses Edeka-Angebot: Elon Musk in der Kritik

Der superreiche Elon Musk steht seit einiger Zeit aus ganz verschiedenen Gründen in der Kritik. Aktuell sorgt er mit seinem Twitter-Kurs inklusive unzähliger Entlassungen sowie abgefahrener Vorschläge für Bezahlsysteme für Wirbel. Dass das Knoppers-Angebot schließlich auf Twitter landet, hat dadurch einen besonderen Beigeschmack

Daneben macht jedoch auch Musks Raumfahrt-Unternehmen SpaceX immer wieder Schlagzeilen mit seiner Mars-Mission. SpaceX hat nämlich den Anspruch, innerhalb der nächsten zehn Jahre auf dem Mars zu landen. So ernst meint der Lebensmittelhändler Edeka es dann vermutlich nicht. Immerhin geht es statt um Milliardengeschäfte „nur“ um 70 Cent, die der kleine Knuspersnack günstiger sein soll. Um mehr ging es dafür in der Entscheidung des Unternehmens, nach fast 40 Jahren Hunderte Filialen komplett umzuwandeln.

Kurioses Angebot: Edeka nicht der einzige Markt mit Einfallsreichtum

Immer wieder lassen sich Supermarktketten solche Kuriositäten einfallen. So geschehen auch im Falle dieses abgedrehten Duos, das ein empörter Twitter-Nutzer bei Rewe entdeckt. Es sind immerhin harte Zeiten für viele. Vielleicht ist es ja die Not, die erfinderisch macht. (paw)