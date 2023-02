Dilemma bei Blick in Edeka-Gemüseregal: „Wie soll man sich mit niedrigen Einkommen gesund ernähren?“

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Die Preise für Lebensmittel steigen durch die Inflation weiter an. Auf Twitter entbrannte eine Diskussion, ob sich noch jeder gesunde Ernährung leisten kann.

München – Die Inflation in Deutschland ist auch knapp ein Jahr nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs auf einem hohen Niveau. Vor allem die Preise für Energie und Lebensmittel steigen immer schneller an. Verbraucher bekommen das beim täglichen Einkauf besonders zu spüren. Und auch in den sozialen Medien machen sich Nutzer immer größere Sorgen.

Edeka: Kundin teilt Foto aus Gemüseabteilung bei Twitter – 4,99 Euro für ein Stück Blumenkohl

Eine Twitter-Userin teilte in ihrem Beitrag zwei Fotos aus einem Edeka. Wann und in welcher Filiale das Bild entstanden ist, ist in dem Post nicht eindeutig zu erkennen. Die Bilder stammen aus der Gemüseabteilung des Supermarkts. Ein Stück Kohlrabi wird dort für 1,19 Euro angeboten. 4,99 Euro verlangt Edeka für das Stück Blumenkohl.

Angesichts der hohen Lebensmittelpreise machen sich Twitter-User Sorgen. © Screenshot Twitter @LeichtSeltsame

„Falls ihr glaubt, auch arme Menschen könnten sich gesund ernähren … wenn sie nur wollten“, schrieb sie nachdenklich darunter und verweist auf Menschen mit niedrigen Einkommen und Renten. Auch Empfänger von staatlicher Unterstützung, wie etwa dem Bürgergeld oder BAföG, hätten es bei solchen Preisen schwer, sich gesund zu ernähren.

Bei Twitter erhielt die Nutzerin für ihren Beitrag viel Zustimmung. „Blumenkohl für 5 €?! 5 € waren früher 10 DM!“, kommentierte eine Userin etwa. Sie berichtet von ihren eigenen Erfahrungen mit der Inflation. So verlange der Online-Versandhandel Amazon für eine Packung Spülmaschinen-Tabs, die bislang 11 Euro gekostet hatte, inzwischen 46 Euro. Das wäre eine Preissteigerung von über 400 Prozent.

Twitter-Nutzer klärt auf: „Blumenkohl und Kohlrabi sind im Februar nun mal teurer“

„46 € für Spülmaschinen-Tabs? Soviel hat der Pullover nicht gekostet, den ich anhabe ...“, entgegnete die Nutzerin mit den Fotos aus dem Edeka-Markt völlig entsetzt. „Es ist mit fast allen Lebensmitteln so, man hat das Gefühl als wenn die nochmal so richtig am Preis draufgeschlagen haben“, sagte eine andere Kommentatorin. „Ich verkneife mir den Blumenkohl bereits, wenn er mehr als 2,50 € kostet“, schrieb wieder ein anderer.

Doch es gibt auch kritische Worte. Ein Nutzer verweist auf die Preise von saisonalem Gemüse und Obst. „Blumenkohl und Kohlrabi sind im Februar nun mal teurer, weil sie nur im Gewächshaus wachsen und teuer importiert werden müssen. Das ist an sich auch richtig und wichtig“, erklärte er. (vfi)