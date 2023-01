Edeka schaltet neue Werbung und über Tausend Kunden flippen schier aus: „Hätte ich gerne selbst entschieden“

Mich regen die gestiegenen Lebensmittelpreise auch auf, aber zeigt mir einen Händler, bei dem der Käse nicht teurer geworden ist!? ALDI, LIDL und EDEKA müssen die Produkte auch bezahlen. Wenn sie dann nicht verkauft werden, macht der Händler Verluste. Auch Eigenmarken müssen produziert werden und die Rohstoffe sind aktuell "unbezahlbar" geworden. Das liegt nicht an EDEKA & Co.

Die Markenriesen könnten allerdings besser und Verbraucherfreundlicher kalkulieren. Ein sehr hoher Prozentsatz des Preises sind Kosten für überteuerte Werbung. Einfach mal Shakira oder andere Superstars weg lassen und schon kostet der TV-Spot 2 Millionen Dollar weniger. Demnächst ist wieder Superbowl und da werden Millionen und Abermillionen für sinnlose 10-Sekunden Werbespots verschleudert. Diese Kosten zu reduzieren und das dann an den Verbraucher weiterzugeben, würde Markenartikel wahrscheinlich sogar günstiger machen als Eigenmarken der Händler. Der Verkaufspreis für Eigenmarken wird nämlich nicht durch aufgeblähte Werbungskosten verursacht. Kleiner Tipp am Rande, Eistee kann man, sehr kostengünstig, ganz einfach selbst herstellen.