Viele liegen weit daneben! Edeka-Kundin lässt Preis ihres Einkaufs schätzen – Uns zeigt sie den Bon

Von: Armin T. Linder

Eine Edeka-Kundin aus Lübeck breitet daheim ihren Einkauf aus und lässt Twitter-Nutzer den Gesamtpreis schätzen. Viele liegen deutlich daneben. Uns zeigt sie den Kassenbon.

Lübeck - Die Preise in den Supermärkten steigen nach dem Eindruck zahlreicher Verbraucher kontinuierlich. Das zeigt sich nicht nur am Gemüseregal, wo zuletzt viele über den Betrag staunten, der für eine Gurke verlangt wird. Eine Armutsbetroffene war nach ihrem Rewe-Mini-Einkauf kürzlich komplett konsterniert, eine andere verließ das Snack-Regal, ohne dort zuzugreifen. Manche Summe an der Kasse ist höher, als der Verbraucher es erwartet hatte.

Edeka-Kundin ruft zu Ratespiel auf: Wie teuer war ihr Einkauf?

Eine Supermarkt-Kundin ließ jetzt bei Twitter den Preis ihres Einkaufs schätzen. Sie hat rund 800 Follower, doch kriegt ihr Posting eine Vielzahl an Kommentaren, wohl weil es einen Nerv trifft. „Wer errät, wie teuer der Einkauf war, bekommt 2 Euro“, schreibt sie. Und veröffentlicht dafür ein Foto ihres gesammelten Edeka-Fangs, auf dem nur die Papiertüte für 25 Cent fehlt. Darauf zu sehen unter anderem: Hohes C, Süßkartoffeln, zwei Packungen Haferdrink, Hackfleisch, Eier, etwas von der Frischetheke und noch ein paar Artikel mehr. Viele davon Bio. Ach, sehen Sie selbst:

„Bisher hat‘s niemand erraten“, schreibt sie nach rund 20 Stunden. Dabei waren die Versuche zahlreich. „Ich würde so 31 - 32 Euro schätzen, kommt aber drauf an, ob was davon im Angebot war“, meint einer - und die Edeka-Kundin antwortet: „Vor Inflation vielleicht.“ Eine Auswahl der weiteren Tipps: 24,21 Euro, circa 30 Euro, 36,30 Euro, 26,60 Euro, 35 Euro, 16 Euro, 39 Euro, 45,69 Euro, 53 Euro, 38,50 Euro, 21,37 Euro, 34 Euro, 31,02 Euro, 23,16 Euro, 25,60 Euro, 25 Euro, 17,23 Euro, 28 Euro, 37,30 Euro, circa 36 Euro.

Edeka-Kundin zeigt uns ihren Kassenbon: 40,40 Euro inklusive Papiertüte und Pfand

Ein paar liegen gar nicht so weit daneben. Viele hingegen komplett. Denn auf tz.de-Anfrage verrät die Edeka-Kundin, die nach eigener Aussage mit Freund und Hund in Lübeck lebe, den exakten Preis: 40,40 Euro. Wenn man die Papiertüte abzieht, die nicht mit auf dem Twitter-Foto ist, also 40,15 Euro, die auch noch 25 Cent Pfand enthalten. Auffällig: Die meisten Schätzungen liegen unter dem tatsächlichen Betrag, teils sogar bei der Hälfte.

Als Auflösung postet die Nutzerin unseren Artikel - und die Reaktionen lauten: „Als ob“, „lol hahah“, „lol“, und „wtf“. Auch wenn nicht durchweg ganz klar ist, worauf sich das bezieht, dürften viele erstaunt sein über die Höhe des Gesamtpreises.

Die Edeka-Kundin zeigte diesen Kassenbon - 40,40 Euro bezahlte sie demnach inklusive 25 Cent Pfand sowie 25 Cent für eine Papiertüte. © Twitter

Eine Person wundert sich auch über die Zusammensetzung der Edeka-Beute: „Der Einkauf irritiert mich. Veggie und Fleisch einfach wildeste Kombi.“ Die Aufklärung ist ganz einfach: „Laktoseintolerant und essen maximal 1x die Woche Bio-Fleisch.“ Übrigens lohnt es sich auch, den Kassenzettel nach dem Einkauf zu kontrollieren, wie sich öfter zeigt. Eine angebliche Rewe-Mitarbeiterin hat kürzlich anonym erklärt, wie Preisfehler zustande kommen. (lin)