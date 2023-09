Einkaufen ohne Münze: Discounter-App soll nun Einkaufswagen aufsperren

Von: Sven Schneider

Teilen

Ein Discounter setzt ab September 2023 auf hybride Einkaufswagen. Kunden benötigen dann keine Münzen mehr, um den Wagen zu entsperren.

Hamm - Der Supermarkt oder Discounter ist erreicht, der Einkaufszettel befindet sich entweder analog oder digital in der Hand und der Einkauf kann losgehen. In Zeiten des Smartphones und des Bezahlens per Bankkarte vergessen aber nicht wenige die wichtige Münze für das aufsperren des Einkaufswagens. Discounter Netto will dies nun ändern. Die Einkaufswagen sollen sich ab September 2023 via Netto-App öffnen lassen, berichtet wa.de.

Einkaufen ohne Münze: Discounter setzt bei Wagen jetzt moderne Technik

Einkaufswagen sichern per Tastendruck und dann ganz entspannt den Discounter betreten – so stellt sich Netto die nahe Zukunft vor. Das Pilotprojekt startet im September allerdings zunächst in nur zwei Filialen im Bundesland Bayern, wie die Lebensmittel Zeitung berichtet. In den Orten Burglengenfeld und Sünching wird das System „Hybridloc“ getestet. Dort werden die Discounter mit den hybriden Einkaufswagen des deutschen Unternehmens Wanzl ausgestattet.

Die hybriden Einkaufswagen sind Programm bei Netto. Denn wer auf moderne Technik verzichten will, wird beim Discounter künftig nicht von Einkaufen abgehalten. Die Wagen lassen sich nach wie vor mit herkömmlichen Münzen öffnen. Wer auf das Mitführen gefüllter Portmonees verzichten will, kann hingegen die Netto-App öffnen und den Einkaufswagen entriegeln.

Discounter Netto führt hybriden Einkaufswagen ein - Pilotprojekt startet

Mit dem Schritt hin zu hybriden Einkaufswagen passt sich Discounter Netto an die Kunden an. Immer mehr zahlen bevorzugt bargeld- und kontaktlos. Gut möglich, dass bei einem erfolgreichen Abschneiden des Pilotprojekts in Bayern weitere Netto-Filialen mit den hybriden Einkaufswagen ausgestattet werden. Weitere Supermärkte haben laut Angaben des Focus bereits Interesse angemeldet.

Demnach werden bereits im ersten Quartal 2024 einige Filialen des Supermarkts Edeka mit der modernen Technik ausgerüstet- Auch seitens Rewe soll Interesse an den hybriden Einkaufswagen bestehen. Klar ist: Moderne Technik kann und soll das Einkaufen immer unkomplizierter machen.

Discounter Lidl baut nun Filialen um und setzt an der Kasse auf einen besonderes Service. Aldi setzt vermehrt auf den Onlineshop - und sucht nun Produkttester.