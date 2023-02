Edeka-Filiale mit großem Aushang: „Russische Ware nicht mehr nachbestellt“ - Kunden geteilter Meinung

Von: Anna Lorenz

Teilen

Die Entscheidung zum Rausschmiss diverser russischer Produkte aus dem Sortiment von Edeka führt im Netz zu Diskussionen. Der Supermarkt bekommt sowohl Lob, als auch den Vorwurf, rassistisch zu sein.

München – Supermarkt Edeka wirft ein weiteres russisches Produkt aus seinen Regalen. Bereits im Frühjahr 2022 entschieden sich unter anderem Lidl, Edeka und Penny dafür, verschiedene Artikel auszulisten. Hintergrund ist der Ukraine-Krieg. Im Netz ist man gespaltener Meinung über den Ausverkauf.

Edeka, Lidl und Co.: Ukraine-Krieg auch in Supermarkt und Discounter spürbar – Läden positionieren sich

Auch an den Lebensmittelhändlern hierzulande geht der Ukraine-Krieg nicht vorbei. Im letzten Jahr wurden verschiedene Produkte, wie etwa Sonnenblumenöl knapp und viele Verbraucher begannen – wie bereits beim Toilettenpapier während der Corona-Hochzeit – zu hamstern. Doch auch bei den verfügbaren Artikeln stellt sich für Edeka, Aldi und Konsorten die Gewissensfrage, inwieweit der Bezug russischer Produkte den Krieg unterstützt.

Auch in anderen Branchen wird versucht, Zeichen zu setzen. So weigerte sich beispielsweise Formel-1-Pilot Sebastian Vettel, in Russland an den Start zu gehen. Hinsichtlich der Olympischen Spiele 2024 in Paris wird ebenfalls vielfach ein Russland-Boykott gefordert. Ein Weilheimer Laden verkaufte sogar Toilettenpapier mit dem Konterfei Putins darauf, der Erlös sollte der Ukraine zugutekommen.

Edeka will „russischen Lieferanten nicht mehr unterstützen“ und tritt Netz-Diskussion los

Inwieweit russische Produkte in Supermarkt oder Discounter zu kaufen eine Stellungnahme hinsichtlich des Kriegsgeschehens bedeutet, herrscht im Netz Uneinigkeit. Ein Twitter-Schnappschuss aus einer Edeka-Filiale, die ankündigt, diverse Produkte aus Russland nicht mehr nachzuordern, wird heftig diskutiert.

„Diese russische Ware wird abverkauft und nicht mehr nachbestellt! Wir werden diesen russischen Lieferanten nicht mehr unterstützen!!“, ist auf dem Plakat von Edeka zu lesen. „Das nenne ich konsequent. Chapeau! [dt. Bedeutung: Hut ab!]“, lobt ein Kunde den Supermarkt. „Rassismus im Edeka“, schimpft ein User hingegen. „Wie wäre es, dann auch Ware aus der Türkei, aus den USA und aus GB zu verbieten? Alle diese Länder haben Angriffskriege und Kriegsverbrechen begangen in den letzten Jahren“, meint ein anderer, der deshalb Vertreter des „Whataboutism“ genannt wird. Damit bezeichnet man eine Gesprächsstrategie, bei der von einem aktuell diskutierten Punkt auf andere Schuldthematik abgelenkt wird. „Geil, Edeka“, findet ein anderer Nutzer die Maßnahme wiederum gut. Einigkeit wird in der Kommentarspalte nicht erzielt. Edeka setzt allerdings so oder so ein deutliches Zeichen gegen den Ukraine-Krieg.