Edeka-Schild erfreut bekannten Comedian: „Wenn das mal nicht die Marktlücke ist“

Von: Momir Takac

In einer Edeka-Filiale können Kunden einmal in der Woche für zwei Stunden in ruhiger Atmosphäre einkaufen. Im Netz kommt dieses Shopping-Angebot gut an.

Konstanz – Ein Einkauf ist schnell mal mit Stress verbunden. Egal, ob man oder Frau kurz vor Ladenschluss noch durch den Supermarkt hechelt, oder am Samstag bei vollem Haus seinen Erledigungen tätigt. Auch die Beschallung in Form von Musik und Durchsagen sowie zahlreiche bunte Angebotsschilder können belastend sein. Von den vielen Menschen mal abgesehen. Ein Segen wäre es, da doch in einer wohltuenden Atmosphäre einkaufen zu können. Das muss kein Wunschgedanke sein. Wer in Konstanz und Umgebung wohnt, kann dies für zwei Stunden tun. Ein Edeka bietet die „Stille Stunde“ an, „ruhiges Einkaufen für sensible Menschen“.

Edeka bietet „ruhiges Einkaufen für sensible Menschen“ an

Jeden Dienstag zwischen 15 und 17 Uhr verzichtet der Supermarkt auf „lautes Piepen der Scannerkassen“, spielt keine Musik, macht wenig Durchsagen und dämmt sogar das Licht. Das Edeka-Angebot richte sich an „Autisten und Menschen mit einer sensiblen Wahrnehmung“, für die alltägliche Situationen wie ein Besuch in einem Supermarkt eine große Herausforderung sein könnte, wie auf der Webseite zu lesen ist.

„Wenn das mal nicht die Marktlücke ist“

Die „Stille Stunde“ im Edeka scheint auch einem bekannten Stand-up-Comedian zu gefallen, der ein Foto des Schilds in den sozialen Medien teilte. „Wenn das mal nicht die Marktlücke ist“, schreibt Ingmar Stadelmann bei Twitter dazu. Und fragt: „Oder bin ich selbst schon Autist, wenn ich das als Atmo im Supermarkt bevorzuge?“

In einer Edeka-Filiale in Konstanz kann man einmal die Woche in ruhiger Atmosphäre einkaufen. © Twitter.com/Screenshot

Edeka wirbt auf Schild mit Einkauf in ruhiger Atmosphäre an – Viel Zuspruch im Netz

Reaktionen auf den Tweet folgen prompt. Die meisten Nutzer sind von dem Edeka-Angebot angetan. „Finde ich eine gute Idee... Die Uhrzeit irritiert mich etwas, weil um diese Zeit ja doch viele Menschen/Jugendliche einkaufen sind. Aber ansonsten why not, wir leben eh in einer viel zu lauten Welt“, kommentiert ein Nutzer. „Oh, das ist was für mich. Kann mich beim Einkaufen immer so schlecht konzentrieren wegen der vielen Eindrücke gleichzeitig und vergesse immer die Hälfte“, lässt ein anderer wissen.

Aber auch Zweifler melden sich zu Wort. „WFT, das gibt‘s echt?“, ist in den Kommentaren zu lesen. Ein anderer ist darüber erstaunt, dass man „diese Kassen auf leise stellen“ kann. Was vielleicht wie ein Witz klingt, ist dem EDEKA in Konstanz ein „Herzensangelegenheit“. Die Filiale wurde nach eigenen Angaben von „Spektralkräfte“ – Netzwerk Autismus Konstanz e.V.“ für das Thema sensibilisiert. Ein Edeka leistete sich einen lustigen Fail bei einem Milch-Angebotsschild. (mt)