Neue Besitzerin entdeckte Edeka-Relikt aus dem Jahr 1969 in dieser Handtasche – „Oh wow“

Von: Armin T. Linder

Der Reddit-Nutzer veröffentlichte dieses Foto der Handtasche. © Reddit

Eine Frau hat einen beeindruckenden Fund in einer alten Handtasche gemacht: ein Edeka-Relikt aus dem Jahr 1969. Viele finden‘s spannend.

München - Ein erstaunlicher Fund in einer Vintage-Handtasche beschäftigte 2022 die Reddit-Community. Die Geschichte ist zwar mit Vorsicht zu genießen, weil sie anonym gepostet wurde und es keinerlei Bestätigung gibt. Aber wie ein Fake wirkt alles auch nicht gerade.

Edeka-Rabattmarke aus dem Jahr 1969 in Handtasche entdeckt

Der Nutzer veröffentlichte 2022 ein Foto und schrieb dazu: „Diese Edeka-Rabattmarke von 1969 lag in der Handtasche, die meine Freundin zum Geburtstag bekommen hat.“ Tatsächlich zeigt das Bild einen Coupon mit „Edeka“-Schriftzug, dem Wert „1 DM“ und dem Datum „31.3.1969“. Gültig ist die Rabattmarke wohl dann nicht mehr (wobei: Probieren könnte man‘s), aber durch ihr Alter umso beeindruckender. Fast 800 Votes und Dutzende Kommentare waren die Folge. Nebst „Oh wow“- und „Nice“-Reaktionen.

Die Rabattmarke hat mehr als 50 Jahre überdauert. © Reddit

Edeka-Rabattmarke beeindruckt viele Betrachter

„In heutigem Geld sind das mindestens 2 bis 3 Edeka-Filialen“, reagiert ein Nutzer und bekommt für den Kommentar hunderte Likes. „Mal zum Spaß an der Edeka-Kasse vorzeigen“, schlägt ein anderer vor. „Wie cool, ich finde sowas echt spannend. Ein Zeuge alter Zeiten“, heißt es in einer weiteren Wortmeldung. Woher die Handtasche stammt, bleibt unklar. „Ich vermute Flohmarkt oder Second Hand aus Wohnungsauflösung“, schreibt der User, der das Foto veröffentlicht hat.

Es entspinnen sich auch skurrile Diskussionen. Auf die Frage „Wo Foto von Handtasche?“ liefert der Nutzer bereitwillig das angefragte Bild. Auf „Wo Foto von Freundin?“ schreibt er „Kann ich später noch liefern!“ und bleibt dann stumm - warum wohl! Das tut ja auch nichts zur Sache. Und ein kluger Kopf meint: „Könnte sein, dass die Handtasche nicht neu ist. Nur eine Vermutung.“ Da kann der Originalposter nur zustimmen: „Mit der Vermutung liegst du richtig, wow.“ Eine angebliche Rewe-Führungskraft hat unlängst den meistverkauften Artikel verraten. (lin)