Edeka-Mogelpackung? Kunde beschwert sich bei Supermarkt und kassiert dafür reichlich Spott

Von: Momir Takac

In dieser vermeintlichen Edeka-Mogelpackung fehlten doch glatt 18 Gramm Wurst. © Screenshot/facebook.com

Ein Kunde erwischt in einem Edeka-Supermarkt eine Packung mit weniger Inhalt als angegeben. Seine Beschwerde kommt im Netz nicht gut an.

München – Mogelpackungen sind ein großes Ärgernis für Verbraucher. Die Lebensmittelindustrie versucht damit, eine Preiserhöhung zu verschleiern. Hersteller verpassen einem Produkt ein neues Design, packen weniger Inhalt hinein und verlangen den gleichen oder sogar höheren Preis. Im Jahr 2022 gab es eine Rekord-Anzahl von Mogelpackungen.

Edeka-Kunde beschwert sich, weil in Bratwurst-Packung 18 Gramm zu wenig sind

Zuletzt beschwerte sich auch eine Netto-Kundin, der Discounter entschuldigte sich – doch zu früh. Jetzt glaubte auch ein Kunde bei Edeka eine erwischt zu haben. Er kaufte in einer Filiale Nürnberger Rostbratwürste der Eigenmarke und wurde zu Hause bitter enttäuscht. In der Packung befanden sich statt der angegebenen 14 nur 13 Bratwürstchen. Als er dies erkannte, maß er wohl nach. Statt 300 Gramm waren es nur 282 Gramm.

Darüber scheint er derart verärgert gewesen zu sein, dass er sich direkt an Edeka wandte. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Supermarkts teilte er ein Foto der vermeintlichen Mogelpackung, listete seine erhobenen Werte auf und fragte Edeka „Und nun“?

Das Unternehmen dürfte sich das Gleiche fragen, wie einige User: Was will der Kunde, was erwartet er? Womöglich hat sich Edeka auch deshalb selbst drei Tage nach dem Beitrag noch nicht geäußert. Es hat den Anschein, als käme die Beschwerde bei den Nutzern nicht gerade gut an.

„Willst du eine Wurst per Post zugesendet haben?“: User machen sich über Beschwerde lustig

„Was sollen sie machen? Willst du eine Wurst per Post zugesendet haben? Abfüllfehler gibt es halt. Leute gibts...“, schreibt einer in sarkastischen Worten. Ähnlich sieht es ein anderer User: „Was willst du konkret? Ein Entschuldigungsschreiben mit persönlicher Widmung? Einen Gutschein? Eine einzelne Wurst? - Was?!“

Wiederum ein anderer zieht die Beschwerde ins Lächerliche, indem er den Autor darauf hinweist, eine geeichte Waage zu verwenden. Ähnlich erging es einer Edeka-Kundin, deren Beschwerde über einen Ekel-Hotdog Unverständnis hervorrief. (mt)