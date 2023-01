„Braucht jeder Supermarkt“: Edeka-Kundin macht geniale Entdeckung im Kühlregal

Auf der Suche nach Hefe

Es gibt Produkte im Supermarkt, die man einfach jedes Mal suchen muss. Eine Edeka-Kundin hat jetzt eine geniale Entdeckung gemacht, mit der wir viel Zeit sparen könnten:

Der Schrecken beginnt mit Blick auf den Einkaufszettel: Wenn sich nämlich darauf das Wörtchen „Hefe“ aufgelistet findet, muss man für seinen Einkauf etwas mehr Zeit einplanen. Denn Hefe scheint für viele Supermarkt-Kunden das Produkt zu sein, das inmitten der großen Auswahl am verzweifeltsten gesucht wird. Diesen Trend scheint ein Edeka-Markt erkannt zu haben – und hat eine witzige Lösung gefunden. Eine Kundin auf TikTok hat diese entdeckt und ist sich sicher: „Sowas braucht jeder Supermarkt!“

„Hefe“-Schild bei Edeka – geniale Supermarkt-Idee könnte uns allen viel Zeit sparen

Das TikTok-Video von Nutzerin „Yase“ zeigt, dass sich die Mitarbeiter in einem unbekannten deutschen Edeka etwas ganz besonderes ausgedacht haben, um der oft gestellten Frage („Tschuldigung, wo ist die Hefe?“) zu entgehen – oder den Kunden auf kuriose Weise Zeit zu verschaffen. Die Idee ist einfach wie genial: Am Kühlregal in der Filiale wurde eine großes gelbes Schild mit der Aufschrift „Hefe“ angebracht, dass praktischerweise auch noch mit einer Lichterkette beklebt ist. So wird den Edeka-Kunden quasi der Weg zum gesuchten Artikel erleuchtet, berichtet HEIDELBERG24.

„Scheinbar waren die Mitarbeiter langsam genervt“, vermutet die Finderin des Schilds auf TikTok. In den Kommentaren wird das Video – und die Idee der Edeka-Mitarbeiter – gefeiert. „Hefe und Mascarpone. Die zwei Dinge, die immer auf einmal verschwinden wenn man sie braucht“, schildert ein TikTok-Nutzer seine Supermarkt-Erfahrung. „Wie oft ich schon vor der Hefe gestanden hab und direkt davor stand“, schreibt ein anderer. Mit dem Hefe-Schild bei Edeka, wo übrigens seit dem 1. Januar 2023 in vielen Filialen eine große Veränderung ansteht, wird das so schnell nicht mehr passieren.

TikTok-Community feiert „Hefe“-Idee bei Edeka – und hat weiteren Trick auf Lager

Für alle die Kunden, die im Supermarkt ihres Vertrauens kein solches Hefe-Schild finden können, hat die TikTok-Community aber auch noch ein paar Tipps parat, wie man das gewünschte Produkt schneller finden kann. Ein Trick ist offenbar, nicht direkt im Regal nach den kleinen Hefepäckchen zu suchen. „Ich schaue immer an den Preisschildern, dann finde ich es direkt“, verrät eine TikTok-Nutzerin.

Eine andere hat diesen Trick bei der Suche nach der Hefe sogar noch ausgebaut: „Meine Taktik beim Suchen: Nicht die Produkte absuchen sondern die Preisschilder. Gibt sonst keine anderen einstelligen Beträge auf den Schildern“, rät eine TikTok-Nutzerin. Zeit sparen kann man sich aber zum Beispiel auch am Ende des Einkaufs – mit diesem Trick, erkennt man, ob man an der schnellsten Supermarkt-Kasse steht. (kab)

Rubriklistenbild: © Federico Gambarini/dpa/Screenshot TikTok „Yase“/Montage HEADLINE24