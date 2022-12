Edeka-Kunde entdeckt vermeintlich emotionale Botschaft in Tür – „Sie hat mit mir Schluss gemacht“

Trost in den Kommentaren

Ein Edeka-Kunde entdeckte an der Schiebetür einer Filiale eine vermeintlich traurige Liebes-Botschaft. In den Kommentaren unter dem Foto erhält er Trost.

München - In den sozialen Medien berichten Verbraucher immer wieder von ihren Erlebnissen beim Einkauf in diversen Supermärkten. Sie machen ihrem Ärger über vermeintliche Angebote Luft, wundern sich über Kassenbons oder beschweren sich über Ekelfunde. Hin und wieder gibt es aber auch Berichte über kuriose Entdeckungen. Ein Kunde postete nun ein Foto von seinem Gang in den Supermarkt auf Twitter.

Edeka-Kunde entdeckt vermeintliche Liebes-Botschaft in Tür – „Sie hat mit mir Schluss gemacht“

Auf dem Bild ist die Schiebetür einer Edeka-Filiale zu sehen. Auf ihr kann man den Schriftzug „unsere Liebe“ lesen. Direkt darunter wurde noch ein handgeschriebener Zettel an die Tür geklebt – die Aufschrift: „Defekt!“ Sendet Edeka mit der Schiebetür eine versteckte „Liebeskiller“-Botschaft?

Der Verfasser des Tweets schreibt zu seinem Foto: „Die Edeka-Schiebetür hat mit mir Schluss gemacht.“ Das handgeschriebene Schild soll die Kunden der Filiale vermutlich nur auf eine nicht funktionierende Tür aufmerksam machen. Nimmt man die beiden Textfetzen auf der Tür allerdings zusammen, ergibt sich vermeintlich eine traurige Liebesbotschaft: „Unsere Liebe – defekt!“

Die Edeka-Schiebetür hat mit mir Schluss gemacht. pic.twitter.com/Qs0oS5xKOe — Daniel // R.Age.D (@R_Age_D) December 12, 2022

Twitter-Nutzer macht kuriose Liebes-Entdeckung in Edeka-Filiale – und bekommt Trost

In den Kommentaren unter dem Beitrag erhält der Verfasser des Tweets aufbauende Worte. „Wenn sich eine Schiebetür vor dir für immer schließt, geht irgendwo auf der Welt eine andere für dich auf“, schreibt ein Twitter-Nutzer nahezu poetisch. „Andere Supermärkte haben auch schöne Schiebetüren“, dichtet der Tweet-Verfasser daraufhin eine altbekannte Liebeskummer-Weisheit um.

Frei nach diesem Motto hat ein weiterer User einen Rat für den „verlassenen“ Edeka-Kunden. „Dann geh doch zu Netto!“, schreibt er in Anlehnung an einen Werbespruch des Discounters. Netto gehört im Übrigen inzwischen zum Edeka-Verbund und ist ein Tochterunternehmen der Edeka-Zentrale. Na, wenn das mal keinen „Liebes-Krach“ in der Familie gibt. (ph)

Rubriklistenbild: © Screenshot/Twitter/@R_Age_D