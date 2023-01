Neue Edeka-Werbung verursacht heftige Reaktionen im Netz – Kunden werfen Supermarkt Heuchelei vor

Von: Momir Takac

Eine neue Edeka-Werbung finden nicht alle Kunden gelungen. © Facebook.com/Edeka/Screenshot

Edeka schaltet im Netz eine neue Werbung und wirbt um seine Eigenmarke Gut & Günstig. Das Netz brodelt, Kunden fühlen sich auf den Arm genommen.

Hamburg - Die Inflation ebbt in Deutschland leicht ab, doch die Preise für Lebensmittel steigen immer weiter. Kunden in Supermärkten oder Discountern bekommen das täglich zu spüren. Dass die Preise steigen, liegt am Preiskampf zwischen Herstellern und Einzelhändlern. Davon betroffen ist auch Edeka, wo der Preis für Käse zuletzt plötzlich in die Höhe schoss.

Neue Edeka-Werbung sorgt im Netz für Wirbel

Weil die Produktionskosten gestiegen sind, verlangen Hersteller für ihre Waren einen nicht unerheblichen Preisaufschlag. Doch Edeka ist damit nicht einverstanden und liegt deshalb mit Unternehmen im Streit, der inzwischen sogar so weit eskalierte, dass es zu einem Lieferstopp gekommen ist. So finden etwa Kunden in vielen Edeka-Filialen derzeit keine Produkte weltbekannter Marken in den Regalen.

Den Preiskampf hat Deutschlands größte Supermarkt-Kette jetzt bei Facebook thematisiert. In einer neuen Werbung teilt Edeka gegen Pepsi und Mars aus. In dem Bildpost, der bereits Tausende Male kommentiert wurde, sind unter dem Titel „Das Mars wohl Pepsi!“ Produkte der Eigenmarke Gut & Günstig abgebildet: Schokoladenriegel, Cola sowie Zitronenlimonade. Darunter die Aufforderung an Kunden: „Probiert unsere leckeren Alternativen.“

Edeka erntet deutliche Kritik: „Sorry, aber Gut und Günstig seid ihr schon lange nicht mehr“

Alle, die Edekas Absicht noch nicht erkannt haben, müssen den Text über dem Bild lesen. Dort heißt es: „Mars und Pepsi: Dass ihr uns nicht mehr beliefert, ist okay, denn für abgehobene Preise haben wir keinen Platz im Regal! Wir bleiben bodenständig und sind in gewohnter GUT&GÜNSTIG Qualität für unsere Kund:innen da!“

Während sich viele Menschen durch die Edeka-Werbung bevormundet fühlen, stößt einigen der zweite Teil übel auf. Sie werfen dem Lebensmittelhändler Heuchelei vor. „Sorry Edeka, aber Gut und Günstig seid ihr schon lange nicht mehr“, steht in einem Kommentar. „Achso und deshalb sind eure chicken dinos von gut & günstig auch vom einen auf den anderen Tag von 2.79 auf 3.99 erhöht worden“, merkt ein Nutzer ironisch an.

Edeka-Kundin moniert hohe Preise für Eigenmarke-Produkte: „Das ist frech und unangemessen“

Eine andere Userin schreibt: „Abgehobene Preise sollen also keinen Platz mehr im Edeka-Regal haben - da fällt mir gerade ein, dass der Gut & Günstig Eistee kürzlich von 0,45€ auf 0,79€ angehoben wurde, eine Preiserhöhung von über 50%, passt zusammen.“ Einer anderen ist Edeka grundsätzlich zu teuer: „Wenn ich mir eure Preise ansehe, dann seid ihr wirklich alles andere als bodenständig!!! Aldi, Lidl und Co, die dürfen sich bodenständig schimpfen, aber nicht ihr!“

„Hier geht es nur darum, mit Euren minderwertigen Gut und Günstig-Produkten mehr Kohle zu machen“, schimpft einer. „Gerade die „gut und günstig“-Produkte haben das Wort günstig nicht mehr verdient! (...) Mit welcher Begründung kostet Milchpulver mittlerweile statt 69 Cent nun 1,49€??? Bolognese Sauce statt 79 jetzt 1,49...! DAS ist frech und unangemessen!“, lässt eine Kundin ihrem Ärger freien Lauf. Tatsächlich stiegen 2022 bei Supermärkten und Discountern die Preise der Eigenmarken schneller als Markenartikel. (mt)