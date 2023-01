Edeka schaltet neue Werbung und über Tausend Kunden flippen schier aus: „Hätte ich gerne selbst entschieden“

Von: Momir Takac

Teilen

Edeka erhitzt mit einer neuen Werbung die Gemüter im Netz. © Facebook.com/Edeka/Screenshot

Edeka wirbt mit einer einfallsreichen Werbung für Produkte der Eigenmarke Gut & Günstig. Der Beitrag sorgt im Netz ordentlich für Wirbel.

Hamburg - Die gestiegenen Preise machen nicht nur Verbrauchern zu schaffen, auch Supermärkte, Discounter und Produzenten von Lebensmitteln ächzen unter der Inflation. Letztere kämpfen vor allem wegen gestiegener Kosten bei der Herstellung. Deshalb fordern sie von den Händlern höhere Einkaufpreise. Im vergangenen Jahr tobte deshalb ein Preiskampf mit vorübergehendem Lieferstopp zwischen Edeka und dem Coca-Cola-Konzern.

Edeka polarisiert im Netz mit neuer Werbung

Coca-Cola gibt es inzwischen bei Edeka wieder, doch viele andere Markenartikel fehlen. Weil etwa die Unternehmen Mars Incorporated oder PepsiCo viele ihrer Produkte nicht liefern, sucht man in vielen Edeka-Filialen Pepsi und Mars gerade vergeblich, wie Merkur.de berichtet. Auch hier tobt ein Preiskampf. Der Supermarkt akzeptiert die aufgerufenen Preiserhöhungen der Hersteller nicht und konzentriert sich mehr auf Produkte der Eigenmarke.

Dafür rührt Edeka kräftig die Werbetrommel. Der Supermarkt teilte auf der offiziellen Fanpage bei Facebook einen Bildpost. Darauf zu sehen sind Schokoladenriegel, Cola sowie Zitronenlimonade der Eigenmarke Gut & Günstig. Im Teaser steht zudem: „Mars und Pepsi: Dass ihr uns nicht mehr beliefert, ist okay, denn für abgehobene Preise haben wir keinen Platz im Regal! Wir bleiben bodenständig und sind in gewohnter GUT&GÜNSTIG Qualität für unsere Kund:innen da!“

Edeka-Werbung schlägt hohe Wellen: Menschen fühlen sich vom Supermarkt bevormundet

Damit erklärt sich auch der Spruch, der an sich ein gelungenes Wortspiel ist. Doch der Beitrag schlägt sehr hohe Wellen und scheint bei den Menschen einen Nerv getroffen zu haben. Bislang wurde der Beitrag mehr als 5.000 Mal kommentiert (Stand 26. Januar). Viele Nutzer fühlen sich von der Werbung gegängelt und vom Supermarkt auf den Arm genommen. Einige drohen unverblümt, Edeka zu boykottieren.

„Das hätte ich gerne selbst entschieden“, schreibt eine Nutzerin. „Genauso wie Edeka entscheiden darf, ob sie Mars-Produkte im Sortiment haben wollen oder nicht. Dann geh halt woanders einkaufen“, antwortet darauf ein anderer User. „Dann kauf‘ ich eben woanders ein. Lasse mich von niemanden bevormunden“, heißt es in einem anderen Beitrag.

Kunden und Nutzer werfen Edeka Heuchelei vor

Eine Nutzerin etwa verteidigt Edeka. „Es geht nicht nur um Pepsi Cola, sondern um alles, was Pepsi herstellt (...) Wenn die Supermärkte das alles so fröhlich durchwinken würden, wie manche Hersteller das gern hätten, dann könnte der ‚sozialschwache‘ Kunde direkt nach drei Tagen für den Rest des Monats Steine lutschen gehen. Und bei Mars geht es auch nicht nur um Schokoriegel, die sind breiter gestreut“, führt sie an.

Unter den Kommentaren finden sich aber auch solche, die Edeka Heuchelei vorwerfen, gerade was höhere Preise bei Produkten der Eigenmarke betrifft. „Abgehobene Preise sollen also keinen Platz mehr im Edeka-Regal haben - da fällt mir gerade ein, dass der Gut & Günstig Eistee kürzlich von 0,45€ auf 0,79€ angehoben wurde, eine Preiserhöhung von über 50%, passt zusammen“, moniert eine Nutzerin. „Achso und deshalb sind eure chicken dinos von gut & günstig auch vom einen auf den anderen Tag von 2.79 auf 3.99 erhöht worden“, schreibt ein anderer. Im vergangenen Jahr bereits ließ ein Kunde seinen Frust heraus, weil Edeka den Preis für Käse der Eigenmarke drastisch erhöht hatte. (mt)