Perfider Einbrecher-Trick tritt immer häufiger auf: Polizei warnt vor Haustür-Methode

Von: Lia Stoike

(Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Die Berliner Polizei warnt: Kriminelle markieren stadtweit Haustüren, um herauszufinden, ob jemand zu Hause ist. Sollte der Trick jemandem auffallen, sollte unbedingt die Polizei informiert werden.

Berlin - „Vorsicht Einbrecher“ steht mit gefetteten Buchstaben auf einem Flyer der Polizei Berlin. An diversen Orten in der Hauptstadt können Anwohner zurzeit diese Warnhinweise finden: überall, wo Spuren auf eine mögliche Einbruch-Markierung hingewiesen haben. Während der Corona-Pandemie befanden sich die Zahlen der Einbrüche in Deutschland auf einem Rekordtief. Viele arbeiteten wegen der Ansteckungsgefahr im Homeoffice. Jetzt schlagen Kriminelle zu und das mit schlauen Tricks.

Name: Berlin Fläche: 891,8 km² Bevölkerung: 3,645 Millionen (2019) Bürgermeisterin: Franziska Giffey Vorwahl: 030

Berliner-Polizei: „Einbrecher-Trick ist nicht neu, tritt aber seit den Sommerferien auffallend häufig auf“

„Kriminelle bringen unter anderem dünne Klebstofffäden oder Kunststoffstäbchen zwischen Türrahmen und Wohnungstür an“, sagt Patricia Brämer, Pressesprecherin der Polizei Berlin, exklusiv im Interview mit unserer Nachrichtenredaktion von merkur.de. In Alt-Stralau sei dies zuletzt der Fall gewesen. Die Einbrecher prüfen so, ob die Wohnung regelmäßig betreten werde oder nicht: Sei die Markierung nicht durchtrennt, gehen sie davon aus, dass keiner zu Hause ist oder die Wohnung nicht genutzt wird.

Polizei appelliert an Berliner: „Markierungen der Kriminellen auf keinen Fall berühren“

Das sei nicht neu, trete aber seit den Sommerferien des vergangenen Jahres auffallend häufig auf, weiß Brämer. Die Markierungen sind nur mit der Taschenlampe erkennbar, heißt es auf dem Warn-Flyer. Wichtig: Vermeintliche Markierungen, wie zum Beispiel durch Klebstofffäden, sollten auf keinen Fall berührt werden.

Einbruchzahlen während Corona-Pandemie „Die Zahl der versicherten Einbrüche ist 2021 auf ein historisches Tief gesunken“, teilt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit. „Die deutschen Versicherer zählten rund 60.000 Wohnungseinbrüche, ein Viertel weniger als im Jahr zuvor.“ Das sei der niedrigste Wert seit 1998. Millionen Menschen haben während der Corona-Pandemie überwiegend im Homeoffice gearbeitet. Das wirkte abschreckend auf Einbrecher, weil dadurch das Risiko erwischt zu werden zu hoch war.

Diese können von Kriminaltechnikern als Spuren sichergestellt werden. Anwohner sollen deshalb jetzt ihre Sinne schärfen, sagt Brämer. Komme ihnen etwas komisch vor, soll umgehend die Polizei informiert werden. „Wenn Sie Veränderungen an der Wohnungstür feststellen, alarmieren Sie die Polizei“, appelliert die Pressesprecherin.