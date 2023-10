Pilze sammeln: Wie Sie essbare Sorten einfach erkennen

Von: Stella Henrich

Beim Pilze sammeln können Anfänger einige Fehler machen. Wer seinen Fund unbeschwert genießen möchte, sollte daher einige Tipps beachten.

Kassel ‒ Der Spaziergang im Wald macht vielen Menschen noch mehr Freude, wenn sie auf dem Waldboden heimische Pilze entdecken. Manch ein Waldbesucher staunt nur über die Vielfalt an Schwammerl, lässt sie stehen und geht beglückt weiter; andere Pilzliebhaber dagegen sind dieser Tage mit dem Messer auf feuchten Waldwegen und an frischer Luft unterwegs. In der Pilssaison frönen sie ihrer Sammellust nach Essbarem, um später daraus leckere Gerichte zu zaubern.

Pilzsaison: Wie Sie essbare Pilze einfach erkennen können. (Symbolbild) © DieterM/imago

Das derzeit wechselhafte Wetter dürfte für die Sammler eine erfolgreiche Ernte mit sich bringen. Denn Pilze mögen Feuchtigkeit und Wärme. Die Herbstmonate gelten als Hauptsaison für Pilze. Doch nicht jeder Pilz, der im Korb landet, ist auch genießbar und viele werden auch schlichtweg verwechselt. Es ist daher absolut ratsam, auf Experten beim Schwammerlsuchen zu hören.

Pilzsaison im Herbst: Nur ein paar Dutzend Waldpilze sind genießbar

Beim Pilze sammeln gibt es einiges zu beachten. So gibt es laut der Deutschen Gesellschaft für Mykologie (DGfM) geschätzt rund 14.000 Pilze hierzulande. Doch genießbar sind davon bei weitem nicht alle. Etwa ein paar Dutzend Waldpilze zählen zu den Pilzarten in Deutschland, die regelmäßig für den Verzehr gesammelt und zubereitet werden. Es gilt also beim Sammeln im Wald genau hinzugucken. Helfen kann ein Experte. Denn laut DGfM sind in Mitteleuropa nur knapp 200 Arten essbar und 150 sogar giftig und von diesen wiederum etwa zehn tödlich. Diese Symptome drohen bei einer Pilz-Vergiftung. Dann heißt es: schnell handeln.

Tipps von Pilzkennern:

Nie Pilze sammeln, die man nicht kennt, denn viele Pilze haben giftige Doppelgänger . Daher immer mit einen Experten in den Wald. Anfänger sollten sich auf bekannte Arten - wie Pfifferlinge, Steinpilze oder Champignons - beschränken.

. Daher immer mit einen Experten in den Wald. Anfänger sollten sich auf bekannte Arten - wie Pfifferlinge, Steinpilze oder Champignons - beschränken. Unbekannte Pilze sollten von den bekannten Speisepilzen getrennt aufbewahrt werden, weil selbst kleine Teile eines tödlich giftigen Pilzes den ganzen Korb verderben können.

werden, weil selbst kleine Teile eines tödlich giftigen Pilzes den ganzen Korb verderben können. Kontaktgiftige Pilze gibt es laut DGfM nicht. Sammler dürfen demnach alle Pilze anfassen.

gibt es laut DGfM nicht. Sammler dürfen demnach alle Pilze anfassen. Lamellenpilze sind kniffelig. Ohne Sporenabdruck und Sporen kommt ein Sammler meist nicht weit. Es ist also wichtig, die Merkmale mit Hilfe eines Experten genau zu lesen und zu vergleichen. Die Stiftung Warentest beispielsweise hat ein Handbuch über Pilze herausgegeben, mithilfe dessen sich tückische Doppelgänger von köstlichen Speisepilzen unterscheiden lassen.

sind kniffelig. Ohne Sporenabdruck und Sporen kommt ein Sammler meist nicht weit. Es ist also wichtig, die Merkmale mit Hilfe eines Experten genau zu lesen und zu vergleichen. Die Stiftung Warentest beispielsweise hat ein Handbuch über Pilze herausgegeben, mithilfe dessen sich tückische Doppelgänger von köstlichen Speisepilzen unterscheiden lassen. Pilze dürfen nicht aus dem Waldboden herausgerissen werden, sondern mit einem Messer am unteren Stängel abgetrennt werden.

werden, sondern mit einem Messer am unteren Stängel abgetrennt werden. Quelle: DGfM

Start der Pilzsaison: So erkennen Sammler essbare Schwammerl

Pilzsammler, die erstmals mit dem Korb im Wald unterwegs sind, sollten sich zunächst auf wenige Pilzarten beschränken, die sie durch mehrere Merkmale eindeutig identifizieren können. Gut beraten sei schon einmal, wer Lamellen von Röhren unterscheiden kann, berichtet ardalpha.de. „Denn anders als bei Lamellenpilzen gibt es unter den Röhrlingen in unseren Breiten keinen, der zu tödlichen Vergiftungen führt.“

Wie erkennen Sammler einen essbaren Pilz? Tipps für den sicheren Genuss:

Essbare Pilze haben ein festes und helles Stielende

Das Stielende sollte nicht ausgetrocknet sein

sein Auch der Schwamm unter ihrem Pilzhut lässt Rückschlüsse auf die Genießbarkeit zu

unter ihrem Pilzhut lässt Rückschlüsse auf die Genießbarkeit zu Die Pilze sollten frei von sichtbarem Schimmel sein

sollten frei von sichtbarem sein Sie sollten prall und saftig aussehen

und aussehen Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Ob ein gesammelter Waldpilz - wie Pfifferlinge, Steinpilze oder Maronen - am Ende auch zum Schnitzel oder der Haxe passt, sollten Sammler also nicht allein ihrem Glück überlassen. Für Anfänger könnte es sogar besser sein, sich beim Sammeln zunächst auf ein paar wenige leicht erkennbare Pilzarten wie Champions, Pfifferlinge, den Maronen-Röhrling und die Rotkappe zu beschränken. Zu den beliebtesten essbaren Arten gehört nach wie vor der aromatische Steinpilz.

Start der Pilzsaison: Sammeln nur in geringen Mengen für den Eigenbedarf erlaubt

Laut Stiftung Warentest dürfen in vielen Regionen Deutschlands maximal nur ein Kilogramm pro Person und Tag gesammelt werden. Steinpilz, Schweins­ohr, Brätling, Birkenpilz, Rotkappe und Morchel beispielsweise dürfen nur in „geringen Mengen“ und nur für den Eigenbedarf gesammelt werden. Manch andere Pilze dürften gar nicht in den Sammelkorb: darunter Semmel-Porlinge, Saftlinge sowie Schaf-Porling, Kaiserling, Weißer Bronze-Röhr­ling, Erlen-Grübling und März-Schneck­ling. Vom Verzehr des Grünling rät das Bundesamt für Risikobewertung inzwischen ab. Der Speisepilz habe in Frankreich im Sommer 2021 nach dem Verzehr zu einer Reihe von Vergiftungen geführt. (sthe)