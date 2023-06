„Junge, ich hasse Rewe City“: Supermarkt-Kunde teilt Foto - und verrät Preis seines Einkaufs

Von: Vivian Werg

Das Einkaufen in Supermärkten und Discountern sorgt heute für deutlich leichtere Geldbeutel. Die Erfahrung machte jetzt wieder ein Supermarkt-Kunde bei Rewe-City.

Berlin – Viele Kunden sind aktuell sauer über die erhöhten Supermarktpreise. Müssen sie angesichts der Energiekrise und hohen Inflation ohnehin schon mehr auf ihr Geld schauen, sorgt es umso mehr für Empörung, wenn sie beim Einkauf von Lebensmitteln im Supermarkt noch tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die Beschwerden über falsche Preisauszeichnungen, unverschämte Aktionspreise oder vermeintliche Tricksereien reißen nicht ab. Im Gegenteil. Es hagelt immer wieder Kritik und damit wird in sozialen Medien derzeit nicht gespart. Immer häufiger schaffen sich verärgerte Kunden in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter Luft. So beschwerte sich eine Edeka-Kundin über eine irreführende Preisauszeichnung im Supermarkt, bei einer anderen Kundin sorgten scheinbar sündhaft teure Edeka-Limetten für einen mächtigen Aufreger. Eine Aldi-Kundin witterte sogar Abzocke, als sie einen genauen Blick auf den Kassenbon warf.

Jetzt macht sich ein Kunde nach seinem Einkauf in einem Rewe City in den sozialen Medien Luft: Er zeigt auf Twitter ein Foto von seinem Einkauf und findet klare Worte dafür.

Rewe City-Kunde zeigt Foto von seinem Einkauf: „Das hat mich gerade 30 Euro gekostet“

Der Einkauf ist recht überschaubar und doch zahlte der Supermarkt-Kunde dafür, laut eigener Angabe, einen erstaunlich hohen Preis. Insgesamt zwölf Artikel bekommen die User auf dem Bild zu sehen. Neben Markenprodukten wie eine Packung gemahlener Kaffee von Lavazza, Fetakäse von Patros und Hafermilch von Oatly, finden sich unter anderem auch drei Produkte der Rewe-Eigenmarke. „Das hat mich gerade 30 Euro gekostet“, twittert er auf seinen Account und zieht sein Fazit: „Junge, ich hasse Rewe City“. Ob der Supermarkt-Kunde für seinen Einkauf wirklich so viel Geld ausgegeben hat, lässt sich nicht überprüfen.

Eine Studie der Stiftung Warentest hat ergeben, dass günstige Eigenmarken aus dem Supermarkt genauso gut sind wie teure Markenartikel. Doch eine Bondatenanalyse der Preisvergleichsapp Smhaggle hat gezeigt, dass die Preise von Aldi, Edeka & Co. für ihre Eigenmarken deutlich schneller gestiegen sind als bei den Markenartikeln. Während „normale“ Rewe-Märkte die Vollversorgung sichern und an jedem Standort zu finden sind, konzentrieren sich die City-Märkte mit einer deutlich kleineren Größe auf die Nahversorgung in der Großstadt. Gerade für Kunden, die nicht zwingend die große Auswahl brauchen und für die der nächste Rewe-Markt zu weit entfernt ist, sind Rewe City in der Innenstadt eine Alternative.

Bilder von Einkäufen sind im Netz keine Seltenheit und machen deutlich, wie sehr die steigenden Preise Kundinnen und Kunden beschäftigen. Immer wieder teilen bestürzte Kunden in den sozialen Netzwerken ihre Einkäufe. Ein Kaufland-Kunde zeigt auf Facebook ein Bild von seinem Einkauf und war fassungslos. Ein anderer Kunde geht im Supermarkt einkaufen und lässt den Preis seines Einkaufs im Anschluss von der Twitter-Gemeinde erraten. (Vivian Werg)