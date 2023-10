Rewe-Kunde kehrt nach Einkauf zu Auto zurück und muss für Mini-Fehler hohe Strafe zahlen: „Abzocke“

Von: Robin Dittrich

Falschparken kann in Deutschland überaus teuer werden. Diese Erfahrung musste ein Kunde jetzt auf einem Rewe-Parkplatz machen – und teilt wütend ein Foto.

München – Wer in Supermärkten oder Discountern einkaufen geht und mit dem Auto anfährt, muss in den meisten Fällen keine Parkgebühren zahlen. In der Regel dürfen Pkw während des Einkaufs mindestens 90 Minuten kostenfrei auf dem Parkplatz stehen. Mittlerweile wird auf vielen Parkplätzen nicht einmal mehr eine Parkscheibe benötigt, da moderne Kamerasysteme das Kennzeichen erkennen. Gibt es diese Systeme noch nicht, ist eine Parkscheibe weiterhin erforderlich – diese Erfahrung machte auch ein Facebook-Nutzer.

Einkaufen ohne Parkscheibe im Auto – Rewe-Kunde muss 30 Euro blechen

Der Rewe-Kunde beschwerte sich dort über die hohen Parkstrafen vor seinem Markt. Dank einer fehlenden Parkscheibe landete eine satte Geldstrafe in seinem Briefkasten. Hintergrund: Er stellte sich auf einen Rewe-Parkplatz, ohne eine Parkscheibe in sein Auto zu legen.

Das Parken ohne Parkscheibe kann auf Supermarkt-Parkplätzen teuer werden – diese Erfahrung machte jetzt ein Rewe-Kunde. © Facebook/Andreas Nie

Die oftmals externen Firmen, die für die Parkplätze der Supermärkte zuständig sind, notierten sich das Kennzeichen des Post-Erstellers. In der Folge erhielt dieser einen Strafzettel wegen des Parkens ohne Parkscheibe oder Parkvignette. Kostenpunkt: 29,90 Euro. Diese hohe Strafe konnte der vermeintliche Falschparker nicht nachvollziehen: „Das war das letzte Mal, dass ich bei Rewe in der Annastraße eingekauft habe. 30€ finde ich echt schon dreist. Abzocke!“, schrieb er unter sein Bild des Strafzettels. In den Kommentaren hagelt es eher Kritik am vermeintlichen Falschparker.

Andere Facebook-Nutzer können Wut des Falschparkers nicht nachvollziehen

„Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Wenn man auf den Parkplatz fährt, steht es überall angeschlagen, dass man eine Parkscheibe einlegen soll. Und da dieser Marktparkplatz sehr stark frequentiert wird, leider auch von Nicht-Kunden, ist es richtig, dass man auf diesem Parkplatz Knöllchen verteilt“, lautete der Top-Kommentar unter dem Post.

Belustigt schrieb ein weiterer Nutzer, dass „eine Parkscheibe das nächste Mal günstiger wäre.“ Zum Scherzen war der Betroffene allerdings nicht aufgelegt: „Auf so eine Antwort habe ich gewartet. Dort oben steht, dass es das letzte Mal war, dass ich dort war. Du hast wohl noch nie was vergessen.“ Eine andere Nutzerin gab dem vermeintlichen Falschparker dann noch einen Tipp: „Wenn du deinen Kassenzettel hast, mach eine Kopie und schreib einen Brief, dass du in der Eile deine Parkscheibe vergessen hast.“ Auf einem Rewe-Parkplatz sorgte auch ein „offensichtlich diskriminierendes“ Schild für Ärger bei einem Kunden.