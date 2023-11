Leberkassemmel-Kunde wiegt Produkt nach – ihm bleibt beim Preis der Mund offen stehen

Wer eine reichlich belegte Leberkassemmel möchte, bekommt sie offenbar bei Globus. Ein Kunde hat jetzt nachgewogen, wie viel wirklich in der Semmel ist.

München – Kaum ein Gericht hat in Bayern solchen Kultstatus wie der Leberkas. Viele essen ihn am liebsten in der Semmel auf der Hand, so wird er auch oft zum Verkauf an der heißen Theke und Co. angeboten. Wenn man Social Media glaubt, gibt es auch einen klaren Favoriten, wo es die beste Leberkassemmel zu kaufen gibt: bei Globus. Das stellte auch schon ein User auf X (vormals Twitter) fest, der die Leberkassemmel von Kaufland und Globus miteinander verglichen hatte – die Semmel ist gut belegt. Wie gut, wollte ein anderer Kunde jetzt herausfinden und hat dazu die Leberkassemmel gewogen.

Globus-Leberkassemmel für Größe bekannt: „Eine Frau hat acht Stück mitgenommen“

Die Waage zeigt 274 Gramm an – In den Kommentaren fragen sich einige User sogar, ob vielleicht der Teller mit gewogen wurde oder wie lange der Kauf schon her ist. Dem Kunden ist an der heißen Theke noch etwas anderes aufgefallen: „Lustig war, dass fast jeder in der Schlange ein Stammgast war, die Fleischereiverkäuferin hat mit fast jedem ein zwei vertraute Sätze gewechselt. Hoher Anteil Großbestellungen auch. Eine Frau hat acht Stück mitgenommen.“

In den Kommentaren können sich offenbar so einige vorstellen, ebenfalls zu Stammgästen zu werden. „Bei der dicken Scheibe für 1 Euro kann man nicht meckern“, und „Mit so einer dicken Scheibe würde das bei uns (Österreich) 4€ kosten“, heißt es in den Kommentaren. Tatsächlich ist der Markt für seine großzügig belegten Leberkassemmeln bekannt und so mancher Globus-Snack wurde auf Social Media gepostet. Ein Nutzer befindet in den Kommentaren sogar: „Globus-Fleischkäse ist das Rückgrat unserer hart arbeitenden Gesellschaft.“

Leberkassemmel bei Globus: „bei Globus ist die Welt noch in Ordnung“

Ein Blick auf andere Supermärkte bestätigt die Vermutung, eine Rewe-Kundin war von der Größe ihres Leberkas geradezu empört. Auch sonst gehen eher Posts viral, weil die Portionen zu klein sind, wie bei einem Mann wegen der Größe seiner Leberkassemmel sogar witzelt: „Hat halt andere Qualitäten.“ Doch „bei Globus ist die Welt noch in Ordnung“ befindet ein User, und ein anderer stimmt ihm zu: „Wenn ich sowas sehe, denke ich manchmal, dass diese Welt doch nicht ganz so schlimm ist.“