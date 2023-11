„War sicher das letzte Mal“: Edeka-Inhaber droht Kunden in Aushang

Von: Moritz Bletzinger

Genau 262 Körbe in nur einem Jahr wurden einer Edeka-Filiale angeblich geklaut. Der Inhaber findet es „beschämend“. Er hat die Schnauze offensichtlich voll.

München – „Niemand wird gerne beklaut, auch wir nicht.“ So offensichtlich das ist, es musste offenbar gesagt werden. Denn: In dieser Edeka-Filiale läuft offenbar seit Monaten einiges schief. Kunden klauen wie die Raben, wenn man dem Aushang glaubt, den eine Kundin bei X (Twitter) gepostet hat. An dem Post ist nichts bestätigt, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin.

Kunden klauen Einkaufskörbe: Edeka-Inhaber präsentiert Horror-Bilanz – „alle innerhalb von einem Jahr geklaut“

Die diebische Kundschaft hat es nicht etwa auf teure Artikel abgesehen, sondern auf die Einkaufskörbe. Die Tragehilfen verschwinden in rauen Mengen, ein Rewe vermisst über 400. Das Problem gibt es in etlichen Supermärkten in Deutschland.

Und darunter leiden dann andere, die sich in diesem Fall wohl beim Edeka-Filialleiter beschwert haben. Er schreibt: „Da so viele gefragt haben, wo denn all unsere Körbe hin sind, gebe ich Ihnen gerne Antwort.“ Verständlich, dass Kunden sie vermissen, können die Einkaufskörbe doch so praktisch sein.

Dann präsentiert er eine desaströse Rechnung: „Zur Eröffnung bestellten wir 250 Stück Körbe mit Henkel und zwölf Stück mit Rädern, die etwas größer sind und man hinter sich her zieht. Diese Körbe wurden ALLE innerhalb von einem Jahr geklaut! Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro.“

Einkaufskörbe bitte zum Supermarkt zurückbringen – Edeka-Filialleiter fleht und schimpft

„Einfach nur asozial“, findet die Frau, die den Aushang im Netz gepostet hat. Andere User wundern sich da deutlich weniger über den ausufernden Korb-Diebstahl. Bei Netto, Rewe oder im Baumarkt: In Kommentaren und Re-Posts berichten die Follower, das Problem gebe es beinahe überall. Auch bei einem Edeka in München, der humorvoll auffordert, die Körbe doch bitte zurückzubringen.

Das wünscht sich auch der Inhaber dieser Edeka-Filiale, der ebenfalls um freundlich Ton bemüht ist. „Liebe Kunden, wenn Sie Körbe von uns zu Hause oder im Auto haben sollten, bitte bringt diese zurück!“, schreibt er auf einem zweiten Zettel unter einem Bild von einem Einkaufskorb.

Dann gibt es eben keine Einkaufskörbe mehr: Edeka droht, nie wieder Nachschub zu bestellen

Deutlicher wird er da auf dem anderen Teil des Aushangs. Er schimpft: „Wir finden es echt beschämend, mit welcher Selbstverständlichkeit die Körbe hier entwendet werden.“

Der Inhaber will ein für alle Mal Schluss machen mit dem Korb-Schwund. Neue wird er nämlich nicht mehr besorgen. Die berechtigte Drohung an seine Kundschaft: „Ich habe nochmal ein paar bestellt, wenn diese wieder so schnell weg sind, war das sicher das letzte Mal.“ (moe)