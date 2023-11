Wofür ist dieses Ding? Kaufland-Kunden rätseln über Halterung an Einkaufswagen

Von: Vivian Werg

Teilen

In Supermärkten und Discountern machen Kunden hin und wieder Entdeckungen, die sie gelegentlich vor ein Rätsel stellen. Ein Post bei Reddit sorgt für rege Diskussion.

Berlin – Beim Einkaufen in Supermärkten oder Discountern machen Kunden immer mal wieder Entdeckungen, die für Verwirrung, Belustigung oder Ärger sorgen.

Sei es ein unglaublicher Preis an der Lidl-Supermarktkasse, ein Ekelfund bei Rewe oder skurrile Aldi-Schilder – in sozialen Netzwerken wie Facebook und „X“ (ehemals Twitter) kursieren regelmäßig die kuriosesten Funde. Jetzt sorgte bei Reddit eine mysteriöse Halterung an einem Kaufland-Einkaufswagen für Aufmerksamkeit. Über ihren Nutzen rätselten die Reddit-Nutzer eifrig und sorgten mit ihren Erklärungen für Erheiterung.

Ein Kaufland-Kunde macht eine kuriose Entdeckung am Einkaufswagen und wendet sich fragend an die Reddit-Community (Symbolbild) © Martin Wagner/ Imago

Mysteriöse Halterung am Einkaufswagen: Kaufland-Kunde wendet sich fragend an die Reddit-Community

Ein Kaufland-Kunde entdeckte eine ungewöhnliche Halterung an der Ecke seines Einkaufswagens und teilte diese im Subreddit „WerWieWas“ mit der Frage: „Wofür ist dieses Ding am Einkaufswagen“? In der kleineren Unter-Community, teilen User regelmäßig Fotos, wenn sie Hilfe beim Erkennen von Dingen, Personen, Orten oder ähnliches benötigen.

Auf die Frage des Kaufland-Kunden, liefert ein User direkt eine plausible Erklärung: „Kleine Dinge, die nicht durch die Ritzen vom Wagen fallen sollen“. Ein anderer Reddit-Nutzer hat genauer nachgeforscht und die Halterung als „Bitz Box“ des Einkaufswagenzubehör-Herstellers Systec erkannt. Dieser beschreibt die Halterung als „sicherer Halt für Kleinteile aller Art“. Die Mehrheit der Reddit-Community hingegen nahm es zum Anlass, sich kreativ auszutoben und übertrafen sich regelrecht mit ironischen Erklärungen.

Kaufland-Kunde teilt Foto im Subreddit – Mehrheit der User reagieren amüsiert

Nicht immer erhalten User auf ihre Fragen ernst gemeinte Antworten. Ein Großteil der Reddit-User stellten einige scherzhafte Theorien auf:

„Niemand sollte ohne kleinen Snack einkaufen müssen“!

„Da kann man gleich das Eigelb vom Eiweiß trennen. Dann hat man nicht so viel zum mit nach Hause nehmen“.

„Das ist das Wurstwasserabtropfbecken! Durch die kleinen Öffnungen kann das Wurstwasser optimal abtropfen und die Wurst liegt bequem im Becken, ohne sich zu verformen“!

„Das ist ein Gürkchensieb, einfach Cornichons aus dem Regal nehmen, da rein schütten und du hast beim Einkaufen was zu knabbern“.

„Meine Töchter bekommen von mir gerne mal eine Banane beim Einkaufen und dann benutze ich das gerne für die Bananenschalen“.

„Diese neuartigen Innovationen heutzutage sind beeindruckend! Ich weiß in der modernen Welt gar nicht mehr, welches Gittertier-Zubehör ich mir kaufen soll. Wir leben in einer sagenhaften Sci-Fi Welt“!

Vor kurzen sorgte ein schwarzer Aufkleber auf einer Milchschnitte ebenfalls für rege Diskussion bei Reddit. Falls Sie sich je gefragt haben, wieso Einkaufswagen im Supermarkt Plastikecken haben, gibt ein Hersteller nun die Erklärung.

Diese Fehler sollten Supermarkt-Kunden lieber vermeiden

Beim Einkaufen können aber auch Kunden Fehler unterlaufen. So sollte man beispielsweise ein bestimmtes Getränk nie auf das Kassenband legen. Was viele nicht wissen: manche Fehler im Supermarkt können sogar strafbar sein.

Auch das leichtsinnige Mitnehmen eines Einkaufswagens, ohne ihn anschließend wiederzubringen, kann als „Einkaufwagen-Klau“ ausgelegt werden und ist Diebstahl. Im schlimmsten Fall kann es mit einer Freiheitsstrafe geahndet werden. (Vivian Werg)