Pepco eröffnet im August 16 neue Deutschland-Filialen – alle Standorte im Überblick

Von: Oliver Schmitz

16 neue Filialen im August, zehn weitere sind in Planung: Pepco expandiert massiv. Platz findet der Discounter auch in ehemaligen Reno-Filialen.

Köln – 2000 Filialen möchte Pepco perspektivisch in Deutschland eröffnen. Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, dass es der Discounter für Kleidung, Deko und Haushaltswaren ernst meint. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen hunderte neue Geschäfte in ganz Europa an den Start gebracht. Darunter sind seit 2022 auch einige wenige deutsche Pepco-Standorte. Die ganz große Expansion blieb hierzulande zwar bisher aus, doch das wird sich sehr zeitnah ändern, wie Pepco mitteilt: Im August kommen 16 neue Filialen, zehn weitere sind bereits angekündigt. 17 Stück entstehen im Rahmen einer Kooperation mit dem Einkaufszentrum-Betreiber ECE.

Liste: Diese Neueröffnungen plant Pepco im August 2023 und danach

Baden-Württemberg : Milaneo Stuttgart (am 19. August)

: Milaneo Stuttgart (am 19. August) Bayern : Forum Allgäu Kempten und Stadt-Galerie Passau

: Forum Allgäu Kempten und Stadt-Galerie Passau Berlin : Wilma Berlin (11. August), Tegel Quartier (15. August), East Gate (30. August), Linden-Center und Tempelhofer Hafen

: Wilma Berlin (11. August), Tegel Quartier (15. August), East Gate (30. August), Linden-Center und Tempelhofer Hafen Brandenburg : Bahnhofspassage Bernau (5. August), Südring Center Rangsdorf (24. August) und Kaufpark Eiche

: Bahnhofspassage Bernau (5. August), Südring Center Rangsdorf (24. August) und Kaufpark Eiche Hamburg : Billstedt-Center (15. August) und Phoenix-Center (25. August)

: Billstedt-Center (15. August) und Phoenix-Center (25. August) Hessen : Forum Wetzlar

: Forum Wetzlar Mecklenburg-Vorpommern : Güstrow (9. August) und Marktplatz-Center Neubrandenburg

: Güstrow (9. August) und Marktplatz-Center Neubrandenburg Sachsen : Weißeritz-Park Freital (22. August), Coswig (23. August), Görlitz (25. August), Altmarkt-Galerie Dresden, Sachsen-Allee Chemnitz und Kornmarkt-Center Bautzen

: Weißeritz-Park Freital (22. August), Coswig (23. August), Görlitz (25. August), Altmarkt-Galerie Dresden, Sachsen-Allee Chemnitz und Kornmarkt-Center Bautzen Sachsen-Anhalt : Rathaus-Center Dessau (17. August) und Kaufland-Center Dessau (23. August)

: Rathaus-Center Dessau (17. August) und Kaufland-Center Dessau (23. August) Schleswig-Holstein : Herold-Center Norderstedt (30. August)

: Herold-Center Norderstedt (30. August) Thüringen : Mühlhausen (8. August)

: Mühlhausen (8. August) Hinweis: Es sind noch nicht alle Eröffnungstermine bekannt (Stand: 3. August 2023)

Pepco: Alle Infos zu Gründung, Konzept und Sortiment Trotz großen Expansionsplänen ist Pepco vielen Menschen immer noch kein Begriff. 24RHEIN erklärt, wer hinter dem Discounter steckt, wie das Konzept aussieht und was es dort zu kaufen gibt.

Pepco und ECE wollen Kooperation ausbauen – auch Neueröffnung in NRW geplant

Pepco könnte bald zur Konkurrenz für Primarkt, Kik, NKD und Co. werden. (Symbolbild) © Beata Zawrzel/Imago

Die neuen Pepco-Standorte in ECE-Centern nehmen eine Gesamtfläche von 9500 Quadratmetern ein, doch dabei wird es wohl nicht bleiben: „Weitere Pepco-Filialen in ECE-Centern sind geplant, es steht aber noch nicht fest, wann und wo“, teilte ein ECE-Sprecher gegenüber 24RHEIN mit. „Unser Ziel ist es, allen potenziellen Kundinnen und Kunden nahe zu sein und die Eröffnung von 17 Filialen in ECE-Einkaufszentren in ganz Deutschland ist nur einer von vielen nächsten Schritten“, sagte auch Patrick Steiger, Operations Manager Pepco Deutschland.

Tatsächlich sind bereits weitere Pepco-Filialeröffnungen geplant. Platz findet Pepco auch in ehemaligen Reno-Filialen. Der Schuhhändler hatte im März Insolvenz angemeldet und schließt zahlreiche Läden. Pepco will „einen wesentlichen Teil der Ladenflächen“, die dann frei werden, übernehmen.

Als einer der größten bundesweiten Anbieter betreibt ECE auch 18 Shoppingcenter in NRW. Darunter der Limbecker Platz Essen, das Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim, das Allee-Center Remscheid, das Aquis Plaza Aachen, der Hürth Park oder das Rheinpark-Center Neuss. Bei einer Ausweitung der Kooperation sind also weitere Pepco-Filialen im Westen durchaus möglich. Der polnische Discounter plant für 2023 auch in NRW seine allerersten Filialeröffnungen.

Alle bisherigen Pepco-Standorte in Deutschland

Berlin : Boulevard Berlin (Schlossstraße 10), The Playce (Alte Potsdamer Straße 7) und Neukölln Arcaden (Karl-Marx-Straße 66)

: Boulevard Berlin (Schlossstraße 10), The Playce (Alte Potsdamer Straße 7) und Neukölln Arcaden (Karl-Marx-Straße 66) Chemnitz : Straße der Nationen 2-4

: Straße der Nationen 2-4 Cottbus : Cottbus Center (Sielower Chaussee 38)

: Cottbus Center (Sielower Chaussee 38) Dresden : Dresden Hauptbahnhof (Wiener Platz 4)

: Dresden Hauptbahnhof (Wiener Platz 4) Göppingen : Marktstraße 4

: Marktstraße 4 Halle Saale : Südstadtring 90

: Südstadtring 90 Magdeburg : City Carré (Kantstraße 5a)

: City Carré (Kantstraße 5a) Meissen : Neumarkt Arkaden (Neumarkt 5)

: Neumarkt Arkaden (Neumarkt 5) Sievershagen : Ostsee-Park-Straße 3

: Ostsee-Park-Straße 3 Hinweis: Stand vom 3. August 2023 – alle Angaben ohne Gewähr

