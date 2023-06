„Das hier waren übrigens 29,38 Euro bei Aldi“: Kundin zeigt Einkauf – Entsetzen im Netz über den Preis

Von: Vivian Werg

Im Supermarkt oder Discounter einzukaufen, macht angesichts der teuren Lebensmittelpreise wenig Spaß. Das macht eine Aldi-Kundin mit einem Netz-Foto ihres Einkaufs deutlich.

Kassel – Energiekrise, hohe Inflation und teure Lebensmittelpreise sorgen bei vielen Kunden für Frust und Ärger. Preissensible Kunden achten daher beim Einkaufen in Supermärkten wie Rewe und Edeka sowie bei den Discountern Aldi und Lidl noch mehr auf ihr Geld.

Gerade bei den erhöhten Supermarktpreisen wollen Kunden günstiger einkaufen, um ihren Geldbeutel zu schonen. Gerade Discounter versprechen höhere Ersparnisse. Eine Analyse der Preis-App Smhaggle zeigt jedoch, dass es nicht immer die günstigere Wahl ist. Eine Aldi-Kundin teilte auf ihrem Twitter-Account ein Foto von ihrem Einkaufswagen und verrät den Preis, den sie am Ende für die überschaubaren Produkte zahlen musste.

Aldi-Kundin zeigt Kassenbon im Netz – Twitter-User versucht den Gesamtpreis zu erklären

„Das hier waren übrigens 29,38 Euro bei Aldi“, twittert sie und zeigt ein Foto von ihrem Einkaufswagen. Insgesamt elf Produkte. Wie kommt man bei so wenigen Produkten auf so viel Geld, mag sich einer fragen. Ein User versucht die Kosten aufzuschlüsseln: Er vermutet, dass das Basilikum das zweitteuerste Produkt war und dass das nicht saisonale Gemüse das Übrige getan hat.

„Naja, Lachs halt. Der wird davon ja schon mal 7-9 Euro in Anspruch genommen haben. Das Basilikum kostet vermutlich auch so um die 5-6 Euro. Und Paprika und Zucchini sind, wenn unsere Pflanzen auf dem Balkon da auch nur der kleinste Indikator sind, gerade nicht so wirklich in Saison“.

Weit gefehlt. Die Aldi-Kundin postet daraufhin ihren Kassenzettel, wo das Basilikum den Preis von 1,99 Euro aufweist. Es überrascht, wie die kleinen Beträge am Ende sich zu fast 30 Euro summieren.

Viel Geld für wenige Produkte: Aldi-Kundin verrät den Preis für ihren Einkauf im sozialen Netzwerk © Screenshot/ Twitter @garafat87

Twitter-User entsetzt: „Es ist verdammt wenig Nahrung für verhältnismäßig viel Geld“

Ein Twitter-User reagiert besonders entsetzt, als er den gesamten Einkauf aufgelistet sieht:

„Das sind 60 Mark!“ Es ist eine besorgniserregende Entwicklung, ich weiß bald nicht mehr weiter“.

„Ich hab mich in einigen Lebensbereichen nun schon ganz empfindlich eingeschränkt, esse fast nur noch Variationen von Kartoffeln und es ist trotzdem zu wenig Geld da. Als Nächstes verkaufe ich Sachen, auf die ich verzichten kann“.

„Es ist verdammt wenig Nahrung für verhältnismäßig viel Geld. Und das wird ja noch schlimmer, weil Unsicherheit mehr Gewinn abwirft, indem Geschäftemacher sich einfach bedienen können - „Krise kann auch geil sein.“ Super System“.

Nur eine Userin glaubt nicht, dass der Einkauf so viel gekostet hat. „Nein, alles ausgedacht, Upsi“, gibt die Betroffene zurück und postet erneut ihren Kassenzettel.

Es kommt immer wieder vor, dass Kunden nach ihren Einkäufen empört sind. Eine-Aldi-Kundin öffnete zu Hause ihre Packung Kekse und war entsetzt. Die Verbraucherzentrale kürt einmal im Jahr sogar die Mogelpackung des Jahres. (Vivian Weg)