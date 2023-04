Ärger durch WhatsApp-Gruppen: Kaum bekannte Funktion kann die Nerven schonen

Von: Armin T. Linder

WhatsApp-Nachrichten gehen millionenfach durch die Welt – es gibt eine wenig bekannte Funktion, die hierfür sehr nützlich sein kann.

Viele nutzen WhatsApp-Gruppen, um Nachrichten an eine große Runde zu schicken.

Doch es gibt eine bessere Option: die Broadcast-Funktion.

Diese kennen vermutlich viele nicht.

München – WhatsApp ist aus dem Alltag der meisten Handy-Nutzer nicht mehr wegzudenken. Und macht das digitale Leben leichter. Doch eines kostet immer wieder Nerven: Wenn ungefragt WhatsApp-Gruppen erstellt werden, mit bis zu Dutzenden Mitgliedern.

So eine einzige Party-Einladung hat nämlich meist Folgen: Danach beginnen die Reaktionen an die große Gruppe. Hey, danke für die Einladung, kann leider nicht, irgendwelche Geschenkewünsche, wer bringt Nudelsalat, schon wieder ein Jahr älter. So stapeln sich bei Leuten, die einander vielleicht gar nicht kennen, die Nachrichten. Die eigentlich tolle Sache wird so zum Ärgernis. Zumindest, wenn es kein abgeschlossener Kreis wie Familie oder eine Clique ist, sondern ein bunt durcheinandergewürfelter.

WhatsApp-Gruppen sorgen immer wieder für Ärger

Mit beißender Ironie motzte einst etwa eine Twitter-Nutzerin: „Ich mag es ja total, wenn ich ungefragt zu einer WhatsApp-Gruppe hinzugefügt werde und die dann in weniger als 5 Minuten über 40 neue Nachrichten hat. Lasst euch da nix erzählen.“ Ein anderer meinte einst: „Woher kommt eigentlich die Unsitte, für jeden Kindergeburtstag ne eigene WhatsApp-Gruppe aufzumachen und mich ungefragt zu adden?“

Aber: Es gibt eine andere, in vielen Fällen bessere Alternative zur WhatsApp-Gruppe, die sicherlich nicht jeder kennt. Die Broadcast-Funktion!

Hier verbirgt sich die nützliche Broadcast-Funktion bei WhatsApp. © Screenshot

WhatsApp: Broadcast-Funktion erspart Ärgernis

Sie bewirkt, dass NICHT alle Empfänger zusammen in eine WhatsApp-Gruppe gepackt werden, sondern dass diese Ihre Nachricht einzeln bekommen. Und deren Antworten nur bei Ihnen landen, statt bei massenhaft Menschen.

Und so leicht geht‘s: In Ihrer Chat-Übersicht finden Sie links neben „Neue Gruppe“ die Option „Broadcasts“. Wenn Sie drauftippen, können Sie eine „Neue Liste“ erstellen. Packen Sie einfach alle Kontakte rein, die von Ihnen die gleiche Nachricht bekommen sollen. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Nachricht dann tippen – und an alle parallel versenden.

Auch bei Twitter appellieren immer wieder User, die Broadcast- statt der Gruppen-Funktion zu verwenden und rühmen ihren Nutzen: „Ihr müsst bei WhatsApp keine Gruppe gründen, wenn Ihr eine Einladung verschickt. Das ist ätzend. Nutzt Broadcast!“, schrieb einer vor Jahren. „Leider nutzen die meisten Leute bei WhatsApp die Gruppenfunktion, wenn eigentlich Broadcast-Liste besser wäre“ ein anderer.

Kleiner Tipp noch: Persönliche Nachrichten sind dann doch die schönsten. Also wenn Sie schon nicht zum Telefon greifen, schreiben Sie doch lieber einzelne Nachrichten mit den jeweiligen Namen der Empfänger. Auch eine andere WhatsApp-Funktion ist eher unbekannt, aber nützlich. (lin)