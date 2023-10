Autofahrer müssen trotz Fake-Schild zahlen: Welche Rechte Betroffene haben

Von: Jonah Reule

Autofahrer bekommen bisweilen fehlerhafte Bußgeldbescheide. Doch wie geht man dagegen vor und was gilt es zu beachten? Ein Anwalt aus NRW klärt auf.

Hamm – In Herne müssen Dutzende Autofahrer Bußgelder zahlen, nachdem sie geblitzt wurden. Eigentlich zu Unrecht, denn: Ein Tempolimit-Schild dort ein Fake, die Polizei war bei einer Blitzeraktion im Sommer 2022 auf ein falsches 30er-Schild in Herne hereingefallen. Warum müssen sie trotzdem zahlen? Und welche Rechte haben Autofahrer grundsätzlich, wenn sie geblitzt wurden?

Fälschlicherweise geblitzt worden? Rechtsanwalt rät zu schnellem Einspruch

Autofahrer die geblitzt werden, können innerhalb von 14 Tagen Einspruch gegen ihre Strafe einlegen (Symbolfoto). © Wolfgang Maria Weber/Imago

Wer zu Unrecht geblitzt wurde, sollte laut dem Kölner Anwalt Christian Solmecke umgehend handeln, wie wa.de berichtet. „Autofahrer sollten so schnell wie möglich Einspruch gegen den Bußgeldbescheid oder einen anderen belastenden Bescheid einlegen. Im optimalen Fall sollten Sie sich hierzu von einem erfahrenen Anwalt für Verkehrsrecht beraten beziehungsweise vertreten lassen, das erhöht die Erfolgschancen sehr, denn Anwälte kennen zum Beispiel rechtliche Argumente, von denen der Verbraucher im Zweifel nichts weiß“, so Solmecke.

Bußgeld oder Punkt in Flensburg: Wer die Frist nicht einhält, hat Pech gehabt

Autofahrer, die ein Bußgeld, einen Punkt in Flensburg oder gar eine noch höhere Strafe erhalten haben, können laut Rechtsanwalt Solmecke nur innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Strafe dagegen vorgehen. „Wenn die Einspruchsfrist versäumt ist und keine Gründe für eine Wiedereinsetzung vorliegen, wird der Bescheid bestandskräftig – mit allen rechtlichen Folgen, die dann unumkehrbar werden“, so der Rechtsanwalt. Das war auch das Problem in Herne: Nur ein Autofahrer hatte sich gegen den Bescheid gewehrt, mit Erfolg. Alle anderen hatten die Frist verstreichen lassen.

So können Betroffene gegen unrechtmäßige Bußgelder vorgehen ► Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Einspruch gegen Bußgeld/Strafe einlegen ► Rechtliche Unterstützung bei einem Anwalt holen ► Mit den Behörden über die falsche Strafe sprechen

Eine Ausnahme gibt es allerdings noch: „Man hat die Frist unverschuldet versäumt, weil man zum Beispiel im Urlaub war. In einem solchen Fall muss man den Einspruch so schnell wie möglich nachreichen, die Gründe für das Fristversäumnis darlegen und einen Antrag auf Wiedereinsetzung stellen“, erklärt Solmecke.

Autofahrer in Herne haben Pech gehabt – auch fehlerhafte Bescheide können rechtskräftig werden

Im konkreten Fall von Herne aus dem Jahr 2022 sieht es aufgrund der Rechtslage für die Autofahrer nicht gut aus. „Leider kann man in einem solchen Fall grundsätzlich nichts Rechtliches mehr tun, denn der entsprechende Bescheid ist dann trotzdem mit Ablauf der 14-tägigen Frist für einen Einspruch bestandskräftig geworden“, so der Anwalt. Die Ursache dazu liege im Verwaltungsrecht.

„Auch fehlerhafte Bescheide können rechtskräftig werden. Die einzige Ausnahme davon sind Verwaltungsakte, die so besonders schwere sowie offensichtliche und erkennbare Fehler haben, dass sie von vornherein nichtig sind. Gründe dafür liegen hier aber nicht vor“, erklärt Solmecke.

Bußgeld-Bescheid erhalten? Anwalt rät, auch nach Ablauf der Frist Kontakt zu Behörden zu suchen

Auch wenn nach Ablauf der 14-Tage-Frist rein rechtlich kein Einspruch gegen die Bußgelder mehr möglich ist, sollten Betroffene trotzdem nicht aufgeben. Sich an die zuständigen Behörden zu wenden, könnte sich lohnen. „Wir hatten bei einem Mandanten schon einmal die Situation, dass die Behörde nach einer Messung mit einem fehlerhaften Messgerät die bestandskräftigen Bußgeldbescheide zurückgenommen hat“, so Rechtsanwalt Solmecke. (jr)