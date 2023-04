Mit nur wenigen Einstellungen: So verbessern Sie das Bild am Fernseher

Von: Anna-Lena Kiegerl

Mit wenigen Einstellungen ist es möglich, das TV-Erlebnis noch besser zu gestalten. © Andrey Popov/Panthermedia/Imago

Neue Fernseher haben meist eine gute Qualität. Doch trotzdem kann man aus dem Fernsehbild noch so einiges herausholen. So optimieren Sie das Bild am Fernseher.

München – Die Qualität von Fernsehbildern ist in den vergangenen Jahrzehnten immer und immer besser geworden. Vom schwarz-weißen Fernsehen bis zum HD-Fernsehen sind so einige Jahre vergangen. Doch wer denkt, das war schon alles an Leistung, der irrt sich. Denn aus jedem Gerät lässt sich ein noch besseres Bild herausholen. Mit den Werkseinstellungen sieht man selten das beste mögliche Bild. Und es sind nur wenige Schritte, die das Fernseherlebnis verbessern werden.

Optimales Fernseh-Bild: Testbilder aus dem Internet, können helfen

Stiftung Warentest und Techbook.de erklären, wie man das die optimalen Bildeinstellungen aus dem Fernseher herausholt. Möchte man das Seh-Erlebnis des Fernsehers anpassen, lohnt es sich, Testbilder aus dem Internet herunterzuladen. Sie zeigen verschiedenste Farben und Szenen an, mit denen das Bild optimal verbessert werden kann.

Stellen Sie die Farbtemperatur passend ein. Bei einem Rotstich ist sie zu warm, bei einem Blaustich zu kalt. Je nach den eigenen Vorlieben kann man hier Änderungen vornehmen. Ebenso kann man mit der Helligkeit und dem Kontrast vorgehen. Sind Unterschiede zwischen verschiedenen Grau-Tönen sichtbar, dann ist es genau richtig. Auch Abstufungen von anderen Farben sollten klar erkennbar sein. Sind die Farben jedoch zu knallig, macht es Sinn, die Farb-Sättigung zu reduzieren.

Bildeinstellungen: Voreingestellte Modi sparen Zeit und Arbeit

Ein weiterer Schritt ist es, die Schärfe des Geräts auf 0 zu stellen. Klingt vielleicht komisch, kann das Bild aber deutlich verbessern. Denn umso höher die Schärfe, desto mehr fallen Detailverluste auf. Außerdem lohnt es sich, Voreinstellungen des Geräts auszuprobieren. Modi wie „Kino“ oder „Dynamisch“ können eingestellt werden, um sich die manuelle Regelung von Helligkeit, Kontrast und Farbsättigung zu sparen. Je nach Stimmung und Tageszeit können diese verwendet werden. Und auch die Funktion, Bewegungen flüssiger machen, besteht bei vielen Fernsehgeräten. Jedoch kann es sein, dass das Bild dadurch Störungen zeigt. In diesem Fall sollte man dann besser darauf verzichten.

Bei 4K Fernsehern: Aktivierung von HDR lohnt sich

Zuletzt können Sie die HDR (High Dynamic Range) aktivieren. Dies funktioniert jedoch nur bei neueren 4K-Fernsehern. Besitzen Sie diesen, dann kann die Funktion große Vorteile bieten. Strahlende Farben und bessere Kontraste sind die positiven Aspekte der Funktion.

