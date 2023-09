Österreich plant große Pfand-Änderung: Diese Regeln gelten dann

Von: Felina Wellner

Teilen

Was hierzulande Routine ist, steckt in Österreich noch in den Kinderschuhen. Die Einführung eines umweltschonenden Pfandsystems erfordert viel Organisationsarbeit.

Wien – In einer Bundespressekonferenz am Morgen des 25. Septembers hat Umweltministerin Leonore Gewessler die Details zur Einführung eines Einwegpfandes für Dosen und Plastikflaschen in Österreich festgelegt. Laut Umweltschutzorganisation Global2000 sind dortzulande jährlich etwa 1,6 Milliarden Plastikflaschen und 800 Millionen Dosen im Umlauf. Noch entstehen daraus riesige Müllmengen – doch ein Ende ist wohl in Sicht.

Österreich nähert sich dem deutschen Pfandystem an. (Symbolbild) © IMAGO/Gottfried Czepluch

Gemäß Abfallwirtschaftsgesetz: Diese Pfand-Änderungen kommen in Österreich

Komplett bei Null startet Österreich nicht: Glas- und PET-Flaschen für Bier und Mineralwasser werden bereits recyclt. Für 2025 setzt die aktuelle Fassung des österreichischen Abfallwirtschaftsgesetzes ein großes Novum an: „Zur Erreichung der Sammel- und Recyclingziele sind Primärverpflichtete verpflichtet, ab 1. [Januar] 2025 für Einweggetränkeverpackungen aus Kunststoff oder Metall ein Pfand einzuheben.“ Über die im Rahmen der Pressekonferenz festgelegten Rahmenbedingungen berichtet unter anderem der Österreichische Rundfunk (ORF):

25 Cent Pfand für alle Flaschen und Dosen zwischen 0,1 und 3 Liter; Ausnahmen: Milch- und Milchmixgetränke

Einheitliches Pfandsymbol für Flaschen und Dosen

Produzenten und Importeure zur Umsetzung verpflichtet

Rückgabe an allen Getränke-Verkaufsstellen möglich; Sonderregelung für kleine Geschäfte ohne Automaten

Wie das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie informiert, wird das Pfandsystem von der zentralen Stelle „EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH“ organisiert und betrieben. Eigentümer ist der „Trägerverein Einwegpfand“. Zugehörige Ansprechpersonen waren bei der Verkündung der Ausgestaltung anwesend.

Mit den veröffentlichten Details ist eine wesentliche Grundlage für die Einführung geschaffen. Doch der Geschäftsführer von Recycling Pfand Österreich, Simon Parth, hebt in der Konferenz hervor: „Es gilt hier ein effizientes und praktikables Logistikkonzept zu erarbeiten, sodass die langfristig über zwei Milliarden Flaschen und Dosen pro Jahr effizient sortiert und das Material in hoher Qualität wieder dem Kreislauf zugeführt werden kann.“

Österreich zieht nach: Das sind Pfandsysteme Europas im Überblick

Deutschland gilt als führend, was das Pfand- und Rücknahmesystemen für Einwegflaschen angeht – ab 2024 soll das Einwegpfand auch für milchhaltige Getränke eingeführt werden. Ähnlich fortschrittlich agiert unter anderem Skandinavien – mit einer Einführung in den 80ern gelten Island und Schweden als Pfand-Pioniere.

Aber nicht nur in Österreich, auch in anderen Ländern Europas wie Großbritannien, Frankreich, Spanien landen Plastikflaschen noch im gelben Sack. Doch dem Schritt unseres südöstlichen Nachbars könnten künftig auch weitere EU-Länder folgen, denn aktuell arbeitet die EU an einer für alle Mitgliedstaaten verbindliche Verordnung.