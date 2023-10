„150 Euro für Sahne?“ Kunde steht irritiert vor Eisdiele – auch Kugelpreise haben es in sich

Von: Michelle Mantey

Teilen

Wie viel haben Sie zuletzt für eine Kugel Eis bezahlt? Das Foto einer Eisdiele löst eine große Diskussion aus. Viele fragen sich, ob der hohe Preis gerechtfertigt ist.

München – An sonnigen Tagen darf es gerne mal ein Eis von der Eisdiele um die Ecke sein. Doch dort angekommen, staunen viele Deutsche über die aktuellen Preise. Denn die Inflation und die gestiegenen Kosten haben auch vor dem Eiscafé keinen Halt gemacht. Ein Reddit-Nutzer teilt nun eine Preistabelle auf der Online-Plattform und sorgt für hitzige Diskussionen.

„Bitte eine Kugel mit extra Inflation“, schreibt @SkylarOnFire auf Reddit und kommentiert dabei sein gepostetes Foto. Auf dem Schild steht „Eis zum Mitnehmen“. Eine Kugel kostet in dieser Eisdiele 1,50 Euro. Wer einen Eisbecher mit drei Kugeln haben möchte, muss mit 4,50 Euro schon etwas mehr bezahlen. Entscheidet man sich für Sahne, müssen Eisliebhaber zusätzlich „150 Euro“ mehr bezahlen.

Diskussion wegen Eis-Preisen: „Ich vermisse die Kugelpreise von 0,50 Euro aus meiner Kindheit“

„150 Euro für Sahne? Wie viel ist das? Und wo kommt sie her?“, witzelt ein Nutzer in den Kommentaren. Es könnte sich bei diesem irren Preis jedoch um einen Fehler des Besitzers handeln, der vermutlich ein Komma vergessen hat. Jedoch diskutieren viele User nicht aufgrund des Sahnepreises, sondern wegen der Kugel für 1,50 Euro.

Knapp 360 Personen haben sich bereits an der Diskussion um den Eis-Preis beteiligt. Eine Nutzerin schreibt: „Ich vermisse die Kugelpreise von 0,50 Euro aus meiner Kindheit.“ Einige stimmen ihr zu und können die Preiserhöhungen nicht nachvollziehen. Andere wundern sich über diesen Beitrag: „Eine Kugel für unter zwei Euro? Wo gibt's denn sowas?“ Viele Personen berichten, dass sie seit einiger Zeit bereits Preise in Höhe von 1,50 bis 2,40 Euro für eine Kugel Eis bezahlen.

Eisdiele sorgt mit teurem Eis für Kopfschütteln auf der Online-Plattform Reddit

Ein Ranking des Reiseanbieters weloveholidays zeigt, dass die Kugel Eis für 1,50 Euro im Deutschland-Vergleich ein absoluter Durchschnittspreis ist. Wer ein Bällchen in München essen möchte, muss mit 2,03 Euro etwas tiefer in die Tasche greifen. Nachdem sich in diesem Jahr immer mehr Verbraucher über die hohen Preise beschwert hatten, meldete sich auch der Dachverband der italienischen Eisdielen in Deutschland zu Wort.

Annalisa Carnio, Generalsekretärin des Verbandes Uniteis, nannte gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) folgende Gründe für den Preisanstieg: Einerseits seien die Erzeugerpreise nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in nur einem Jahr um fast 30 Prozent angestiegen. Andererseits sind die Miet- und Energie-, sowie Lohnkosten gestiegen. Sodass der Eisdiele nur circa 10 Prozent des Verkaufspreises an Gewinn übrig bleiben. Von diesem Gewinn werden dann noch Steuern abgezogen. So bleibt dem Eisdielen-Besitzer von dem vermeidlich hohen Preis kaum noch etwas übrig.

Zudem seien laut Carnio die Preise für Eis im Ausland wesentlich teurer als in Deutschland. Das musste auch eine Italien-Urlauberin erfahren. Sie zahlte für einen Eisbecher mehr als acht Euro. Für andere kann es scheinbar nicht teuer genug sein. In Dubai können Urlauber Gourmet-Eis mit Blattgold für knapp 800 Euro essen. (mima)